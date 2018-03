Melania "ni srečna" ob zadnjih javnih izpovedih Trumpovih ljubic

Trumpovi skoki čez plot postali zelo javni

30. marec 2018 ob 08:37

Washington - MMC RTV SLO

Prejšnji petek bi morala Melania Trump s soprogom poleteti s helikopterjem od Bele hiše do bližnjega vojaškega oporišča, od koder bi nato s predsedniškim letalom poletela do Trumpove graščine na Floridi.

Trump naj bi nato na posesti Mar-a-Lagu ostal za konec tedna, prva dama pa z 12-letnim sinom Barronom teden dni, kolikor trajajo pomladanske počitnice.

A ko je prišel čas odhoda, se je 47-letna Melania odločila, da se do oporišča raje odpelje sama, z voznikom in spremstvom, tako da bi se z 71-letnim soprogom dobila šele na letalu, s tem pa se ognila skupnim fotografijam.

"Melania je zelo neodvisna," je povedal vir, blizu prvi dami, za Us Weekly. Kot poroča revija, tik pred zdajci sprememba potovalnih načrtov ni bila Melanijina muha, ampak neposreden odziv na dogodke prejšnjega večera.

22. marca je namreč nekdanja Playboyeva zajčica Karen McDougal dala za CNN intervju, v katerem je razkrila vse podrobnosti desetmesečnega razmerja z Donaldom Trumpom, ki se je začelo junija 2006 - le tri mesece po tem, ko je Melania rodila Barrona.



McDougalova ni bila edina (domnevna) Trumpova ljubica, ki je prejšnji teden javno spregovorila. Le tri dni pozneje je težko pričakovani intervju za oddajo 60 Minutes dala tudi pornoigralka Stormy Daniels, ki naj bi prav tako leta 2006 imela razmerje s Trumpom. Ko je leta 2016 hotela svojo zgodbo prodati medijem, joje prehitel Trumpov odvetnik in ji 11 dni pred predsedniškimi volitvami za molk plačal 130.000 dolarjev.

Melania "osredotočena na materinstvo"

Stephanie Grisham, tiskovna predstavnica prve dame, na vprašanja novinarjev glede McDougalove in Danielsove odgovarja, da je Melania "osredotočena na materinstvo in uživa v pomladanskih počitnicah na Mar-a-Lagu, medtem ko dela pri novih projektih".

To je uradna zgodba. Neuradno pa naj bi bila Melania zgrožena, da so vse oči javnosti uprte v njeno razmerje s soprogom. "To niso lahko časi zanjo," je povedal vir. Neki drugi znanec je naslikal še temnejšo sliko čustvenega stanja prve dame. "Zelo, zelo je nesrečna. Če bi lahko, bi zapustila Donalda in bi bila le s svojim sinom," je povedal dobro obveščeni vir, blizu družini.

Šale o ločitvi

Ne ravno idilični zakon prvega para ZDA je priljubljena tema pogovorov v Washingtonu in v večernih satiričnih oddajah in celo sam Trump se je v začetku meseca na galavečerji v prestolnici pošalil na to temo. "Toliko ljudi zapušča Belo hišo. Vprašanje, ki si ga vsi zastavljajo zdaj, je, kdo bo naslednji odšel? [Politični svetovalec] Steve Miller ali Melania?"

Melania jezo nad soprogovimi skoki čez plot kaže s subtilnimi, a pomenljivimi gestami - da se je v petek do oporišča odpeljala ločeno, ni bilo prvič. Podobno je izvedla tudi 16. februarja, ko je prišlo na dan Trumpovo domnevno razmerje z McDougalovo.

In tudi na Trumpov govor o stanju države 30. januarja, kmalu po novici o Stormy Daniels, se je odpeljala ločeno in tako prekinila z dolgoletno tradicijo prvih parov, ki se na ta govor v kongres vedno odpravijo skupaj.

A kljub temu predstavnica Trumpove vztraja, da so vsa poročila o "osramočeni Melanii" netočna.

K. S.