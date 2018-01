Meryl Streep vložila prošnjo za zaščito svojega imena

Igralka sledi vzoru drugih zvezdnikov

30. januar 2018 ob 08:41

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Z oskarji nagrajena igralka Meryl Streep se je odločila, da posnemovalcem prepreči uporabo svojega imena, zato je vložila prošnjo, da ga zaščiti.

Nova članica igralskega ansambla HBO-jeve serije Majhne laži je prošnjo vložila na Ameriškem uradu za patente in blagovne znamke. V njej prosi, da se ime Meryl Streep uporablja kot blagovna znamka v zabavni industriji, v filmih, intervjujih in pri podpisovanju avtogramov. Prošnja ji bo dala ekskluzivne pravice za uporabo svojega imena v zabavni industriji in ga hkrati zaščitila pred neavtorizirano komercialno uporabo.

68-letnica je v svoji karieri prejela 21 nominacij za oskarja. Zadnjo je prejela za svojo vlogo v filmu Zamolčani dokumenti. V 40-letni karieri je dobila tri oskarje, tri emmyje in šest zlatih globusov.

A vseeno ni edina zvezdnica, ki je zaščitila svoje ime ali značilno frazo in tako svojo intelektualno lastnino, da je drugi ne bi uporabljali brez dovoljenja in služili denar na račun proizvodov, ki bi nosili njeno ime. Med njimi so raper 50 Cent in celo zakonca Beckham.

Po podatkih Ameriškega urada za patente in blagovne znamke je Taylor Swift v zadnjih desetih letih vložila 60 prošenj za zaščito intelektualne lastnine, med drugim besedne zveze iz svojih skladb, kot sta "this sick beat" (iz skladbe Shake It Off) in "nice to meet you, where you been" (iz skladbe Blank Space). In tako preprečila, da bi se pojavljale kot napisi na oblačilih ali zvezkih.

K. K.