Mick Jagger preživel pariške noči z 22-letno producentko

Član skupine Rolling Stones živi polno življenje

29. oktober 2017 ob 17:24

Pariz - MMC RTV SLO

74-letni član skupine Rolling Stones Mick Jagger se po poročanju ameriških medijev sestaja z 22-letno filmsko producentko Noor Alfallah.

"Micka še vedno odlikuje legendarni šarm, toda celo drugi člani so bili presenečeni, ko ga je v Parizu obiskalo tako lepo in mlado dekle, kot je Noor," je dejal vir za spletni portal Eye Witness News.

Jagger, ki je užival v samskem stanu vse od razhoda z balerino Melanie Hamrick, s katero ima 10-mesečnega sina Deverauxa, se je prvič srečal z Alfallahovo pred dobrima dvema tednoma v predmestju Pariza. Naslednji dan pa jo je pospremil v njen hotel. Par pa naj bi seznanil njun skupni prijatelj Brett Ratner.

Po poročanju očividcev sta srečanje ponovila čez nekaj dni. In sta bila do zdaj vsaj na treh zmenkih. Alfallahova pa je tudi obiskala koncert Rolling Stonsov v novi pariški areni U. "Mick ne kaže nobenih znakov, da bi se ustavil. Še vedno ima nasmešek na obrazu in znamenito iskrico v očeh," je dejal vir za časnik The Sun. Ob tem pa je še dodal, da je nova ženska v Mickovem življenju zelo samozavestna in izobražena.

K. K.