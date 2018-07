Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Igralca sta se spoznala na snemanju televizijske serije Oh, ta sedemdeseta. Foto: AP Skupaj imata hčerko Wyatt in sina Dimitrija. Foto: AP Sorodne novice Ali je "čudežna posteljica" namenjena lenim staršem? Dodaj v

Mila Kunis: Sprva sva se z Ashtonom zgolj zabavala

Razmerje začela kot prijatelja za seks

31. julij 2018 ob 18:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Mila Kunis je ob eni izmed redkih priložnosti spregovorila tako o svojem zakonu z Asthonom Kutcherjem kot tudi o njegovem prejšnjem zakonu z Demi Moore.

"Ashton in Demi sta imela popolnoma normalen in resničen odnos," je pojasnila. "Skupaj sta vzgajala tri otroke, in čeprav je bil Ashton precej mlajši od nje, je imel otroke iskreno rad," je dodala in s tem imela v mislih tri otroke, ki jih je Moorova imela z igralcem Bruceom Willisom, 40-letni Kutcher pa tudi po koncu zakona še vedno ostaja v stiku z njimi.

O odnosu z znanim igralcem pa je dejala, da čeprav sta bila v seriji Oh, ta sedemdeseta par, takrat med njima ni bilo nobene iskrice ali čustev. "Gre za resnično čudno zgodbo, ki ji nihče ne verjame, a obljubim, da je resnična."

Pojasnila je, da značajsko človeka, kot sta bila onadva takrat, nikoli ne bi prišla skupaj. Hkrati se ji zdi, da če bi se kljub vsemu romantično povezala že takrat, danes ne bi bila poročena. "Nikoli ne bi bila skupaj, če ne bi vsak zase preživela vsega, kar sva in kar naju je naredilo takšna, kot sva bila, ko se je najino razmerje začelo. Žal mi je zgolj tega, da sva zamudila 20 let, ki bi jih lahko preživela skupaj."

Začela kot prijatelja za seks

Kunisova se spominja, da je pred nekaj leti Kutcherja znova videla na neki podelitvi nagrad. "Gledala sem naokoli in v hrbet videla čudovitega moškega. Mislila sem si, da je videti resnično dobro. Potem pa se je obrnil in sem videla, da gre za Ashtona. Takrat se mi je zdelo zelo nenavadno, da sem na tak način gledala nekoga, ki ga poznam tako rekoč vse življenje."

Razmerje sta sprva začela zgolj kot prijatelja za seks. "Oba sva snemala filma na podobno tematiko in ju potem dejansko tudi živela. Rekla sva si, da sva oba samska, si zaupava, zato se lahko malo zabavava." Razmerje je postalo resnejše, ko je Kunisova ugotovila, da ji ni všeč, če se Kutcher videva z drugimi ženskami. "Rekla sem mu, da tega več ne morem početi na takšen način in se bom raje umaknila. Naslednji dan se je pojavil pred mojimi vrati in rekel, ali bi se z njim preselila v skupno stanovanje, in rekla sem da."

Igralca sta se poročila julija 2015, potem ko sta se zaročila februarja 2014. Skupaj imata tri leta in pol staro hčerko Wyatt, novembra 2016 pa sta se razveselila še sina Dimitrija.

P. B.