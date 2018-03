Miley na sodišču: Je skladba We Can't Stop plagiat?

Jamajški glasbenik zahteva pravico na sodišču

14. marec 2018 ob 16:44

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Jamajški glasbenik Michael May toži ameriško pevko Miley Cyrus za okoli 242 milijonov evrov zaradi plagiatorstva. Trdi, da njena uspešnica iz leta 2013 We Can't Stop precej spominja na skladbo, ki jo je posnel pred 25 leti.

May, ki je nastopa pod umetniškim imenom Flourgon, pravi, da so ljubitelji reggae glasbe po svetu skladbo We Run Things iz leta 1988 vzeli za svojo takoj, ko je pristala na prvem mestu glasbenih lestvic v njegovi domovini. In po poročanju tiskovne agencije Reuters trdi, da so pri ustvarjanju We Can't Stop "vzeli" polovico njegove skladbe.

Cyrusovo in njeno založbo RCA Records, ki je v lasti podjetja Sony, obtožuje, da so poneverili njegovo delo. Med drugim so obrnili njegove besede, "We run things. Things no run we.", spremenili v "We run things. Things don't run we."

May je ob tem dejal, da je želel lani zaščititi svoje delo na ameriškem uradu za avtorske pravice in si novembra izboril "formalno zaščito avtorskih pravic" za vse glasbene aranžmaje skladbe We Run Things.

Ob tem je še dejal, da je za uspeh skladbe, ki jo je odpela Cyrusova, "zaslužna njegova zaščitena, edinstvena, ustvarjalna in izvirna vsebina". V tožbi poleg denarja zahteva še polovico zaslužka iz naslova avtorskih pravic, do katere bi bil upravičen, če zmaga na sodišču. Predstavniki za stike z javnostjo 25-letne Cyrusove se niso tako odzvali na obtožbe. Podobno so se zavili v molk tudi na Sonyju.

K. K.