Millie Bobby Brown postala najmlajša Unicefova ambasadorka dobre volje

14-letnica navdušuje tako na malih zaslonih kot zunaj njih

25. november 2018 ob 10:04

New York - MMC RTV SLO

Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef) je Millie Bobby Brown, igralko, ki blesti v priljubljeni seriji Stranger Things, imenoval za svojo ambasadorko. 14-letna Millie je s tem postala najmlajša ambasadorka dobre volje v zgodovini.

"Želim opozarjati na težave v izobraževanju in nasilje ter končati ustrahovanje ... želim si, da bi otroci imeli varno okolje in čisto vodo," je Millie Bobby Brown izjavila za Reuters. "Ampak še vedno ugotavljam, kaj točno je moja resnična strast," je dodala igralka, ki je letos dopolnila šele 14 let.

Kljub rosni mladosti si je Millie Bobby Brown za upodobitev deklice Eleven v izredno uspešni Netflixovi seriji Stranger Things že prislužila nominacijo za nagrado emmy. Ob tem je letos postala tudi najmlajša oseba, ki jo je revija Time uvrstila na lestvico 100 najvplivnejših ljudi na svetu.

Unicef je najmlajšo ambasadorko dobre volje v zgodovini v svoje vrste sprejel na svetovni dan otroka. Ob imenovanju je Millie Bobby Brown prisegla, da bo glas milijonov otrok in mladih, katerih glasovi so bili utišani, da bo osvetljevala težave, s katerimi se spopadajo otroci po svetu, in da si bo prizadevala za to, da se otroci po svetu zavedajo svojih pravic. Na vprašanje, ali ima kakšno sporočilo za svetovne voditelje, je Millie odgovorila: "Poslušajte nas. Mladi imamo velik vpliv."

"Postala sem ambasadorka dobre volje in v čast mi je, da si ta naziv delim s svojo vzornico, veliko Audrey Hepburn, ki je nekoč dejala: 'Z leti odkriješ, da imaš dve roki, eno za pomoč drugim in eno za to, da pomagaš sebi," je na novinarski konferenci povedala v Španiji rojena Britanka, ki jo bomo v tretji sezoni serije Stranger Things lahko videli prihodnje leto.

M. Z.