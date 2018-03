Millie Bobby Brown vzhičena: Končno spoznala Kim Kardashian

Zvezdnici sta se družili na veliki petek

31. marec 2018 ob 15:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

Millie Bobby Brown in starleta Kim Kardashian West sta se po več mesecih izmenjevanja sporočil na Twitterju končno spoznali v živo, kar sta z veseljem delili tudi z oboževalci.

"Poglejte, s kom se družim na letošnji veliki petek," je 37-letna zvezdnica resničnostnega šova Keeping Up with the Kardashians (V koraku z družino Kardashian) oboževalcem pokazala na družbenem omrežju Instagram. Enako je storila tudi 14-letna Brownova, najbolj znana po vlogi Eleven v seriji Stranger Things, ki pa je ob selfiju zapisala "veseli petek".

Obe zvezdnici imata precej zajetno pogodbo z modno hišo Calvin Klein, skupno pa jima je tudi to, da druga drugo vestno spremljata na televizijskih zaslonih.

Mlada zvezdnica serije Stranger Things je že januarja med gledanjem resničnostnega šova na Twitterju zapisala, da so njene največje sanje, da bi ji Kourtney Kardashian premešala solato. Njen tvit je všečkalo več kot 88 tisoč uporabnikov, dosegel pa je tudi članice družine Kardashian – odzvali sta se tako Kim kot Kourtney.

Da obožuje serijo, je pojasnila že nekaj mesecev pred tem, ko je Jimmyju Fallonu zaupala, kako zelo ji je všeč klan Kardashian-Jenner. "Obsedena sem z njimi," je dejala. "Sledim jim na družbenih omrežjih in zdi se mi, da so super. So zelo zabavni in imajo celo svoj lastni jezik."

Trenutke, ki sta jih tako dolgo čakali obe zvezdnici, si lahko ogledate spodaj.

kim finally met THE millie bobby brown pic.twitter.com/Ny8hU6ViDZ — karla (@bitchinryder) March 30, 2018

Millie Bobby Brown Meets Her Idol Kim Kardashian After She Teases ‘Stranger Things’ Cameo https://t.co/0uVLw05OGC pic.twitter.com/L8DBzuek6J — Med Dalhoumi (@MedDall) March 31, 2018

P. B.