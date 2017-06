Milo Gibson, Melov sin: maser, električar, filmska zvezda?

Prvo vlogo je imel v Grebenu rešenih

6. junij 2017 ob 14:27

Los Angeles - MMC RTV SLO

Pri reviji W so pred dnevi objavili portret vzhajajočega filmskega zvezdnika po imenu Milo Gibson: da, sklepate pravilno, postavni 27-letnik je sin hollywoodske legende Mela Gibsona.

V nasprotju z mnogimi drugimi mladimi igralci, ki ta hip krožijo po tovarni sanj, Milu manekenske pogodbe in filmske vloge niso bile položene v zibko, piše v uvodu v omenjeni članek, šesti od sedmih otrok iz prvega zakona Mela Gibsona z Robyn Moore se je trudil živeti daleč od žarometov, a zdaj se je odločil uresničiti svoje sanje in slediti očetovim stopinjam.

"Rad dela z rokami"

Rodil se je v leta 1990 (istega leta kot očetova sedanja partnerka Rosalind Ross, s katero je 61-letni Mel ravno dobil prvega skupnega otroka, svojega devetega) v Malibuju, v srednji šoli igral ameriški nogomet in deskal na valovih, po maturi je nekaj časa delal kot maser, nato pa je bil kar pet let električar, saj je, kot pravi "rad delal z rokami, spoznaval ljudi in reševal težave". Starši ga nikoli niso usmerjali v igro, zato se mu je zdelo, da to ni nekaj, kar naj bi počel.

Zdaj, pri 27, pa ima Gibson za sabo prvi dve glavni vlogi – v akciji All the Devil's Men in neodvisni komediji Breaking & Exiting –, pa manjšo v drami The Tribes of Palos Verdes z Jennifer Garner, v reviji W je nastopil v svoji prvi modni zgodbi in podpisal pogodbo z agencijo Wilhelmina, med katere varovanci je kar nekaj zvezdniškega podmladka, denimo Clara McGregor, Destry Allyn Spielberg in Hopper Penn.

Ko vsi vedo, kdo je tvoj oče

Prvič se je Milo, ki kot vzornika navaja ikoničnega Steva McQueena, na platnu pojavil šele lani, vlogi Luckyja Forda v za več oskarjev nominiranem vojnem spektaklu v režiji Mela Gibsona Greben rešenih ob Andrewu Garfieldu.

Pravi, da je bilo videti očeta za kamero lepo, hkrati pa se ne želi poglabljati v pogovore o tem, kako je njegova kariera povezana s tem, kdo je njegov oče. Zaveda se, da je Mel letvico postavil zelo visoko, a hkrati upa, da se bo uspešno izvil iz njegove sence.

A. K.