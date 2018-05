Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 20 glasov Ocenite to novico! Množica pred gradom Windsor. Foto: Reuters Dodaj v

MMCživo: Gostje so že zbrani in v pričakovanju ženina in neveste

Spremljali bomo celotno dogajanje

19. maj 2018 ob 08:59,

zadnji poseg: 19. maj 2018 ob 12:16

Windsor - MMC RTV SLO

Po mesecih pričakovanja se bosta na gradu Windsor poročila britanski princ Harry in ameriška igralka Meghan Markle.

Nevesto, še vedno ni znano, čigavo obleko bo nosila, bo do oltarja pospremil ženinov oče, princ Charles. Najbolj vneti navdušenci nad poroko so se pred grad Windsor "namestili" že pred dnevi. V kapeli sv. Jurija se bo poročnega obreda udeležilo 600 gostov, v parku pred okoli 2.500 ljudi, pred gradom pričakujejo 100.000 ljudi, na milijone ljudi pa bo britanski dogodek leta spremljalo prek malih ekranov in spleta.

K. T.