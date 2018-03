"Moški se ne bi smeli počutiti, da ne smejo narediti prvega koraka"

Pamela Anderson znova dviguje prah s svojimi izjavami

2. marec 2018 ob 08:56

London - MMC RTV SLO

Nekdanja zvezdnica Obalne straže Pamela Anderson je ob aferah, ki so zatresle Hollywood, komentirala, kako se moški ne bi smeli "počutiti, da ne smejo narediti prvega koraka".

50-letnica je naletela na kritike pred časom, ko je izjavila, da ženske "vedo, v kaj se spuščajo, če gredo same v hotelsko sobo". Toda kot je pojasnila v pogovoru s Piersom Morganom, je na strani žrtev. "Več kot očitno podpiram ženske in sočustvujem s tistimi, ki so bile zlorabljene, hkrati pa sočustvujem tudi z moškimi." Ob tem je pojasnila, da je mama dveh fantov. "Vedno me je skrbelo, da bi ju lahko ženska po krivem obtožila nečesa, česar nista storila, in jima uničila življenje."

"Raje imam moške, ki so strastni in agresivni - tiste, ki naredijo prvi korak. Ne želite si moških, ki mislijo, da tega ne smejo. Toda več kot očitno obstajajo ljudje, ki gredo predaleč," je še dodala zadnja ženska, ki je krasila naslovnico Playboya.

V pogovoru se je dotaknila tudi nasilnega izbruha nekdanjega moža Tommyja Leeja leta 1998, ki jo je brcnil, medtem ko je držala v rokah njunega sina, leta 1998. "Postalo je zelo grdo. O tem že nekaj časa nisem razmišljala, toda bilo je grdo," je priznala.

V pogovoru pa sta se dotaknila tudi odnosa, ki ga ima nekdanja zvezdnica Obalne straže z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. "Hotel je, da pridem na njegovo inavguracijo in da mu izročim cvetje ... Toda nisem hotela. Toda več kot očitno sva bila skupaj ob različnih priložnostih," je priznala igralka.

