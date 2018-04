Napet odnos Trumpa s hčerko Tiffany - včasih tudi po mesece ne govorita

Inavguracija odnos še poslabšala

4. april 2018 ob 10:01

Washington - MMC RTV SLO

Tiffany Trump, najmlajša hčerka predsednika ZDA Donalda Trumpa, se je v zadnjih dneh očetu večkrat pridružila na poti. To ni ušlo medijem, saj je znano, da je Tiffany najbolj zapostavljena članica rodbine Trump.

V zadnjem tednu je 24-letna Tiffany spremljala očeta v Ohio, kjer je imel govor o infrastrukturi, z njim se je za veliko noč peljala v predsedniškem letalu na družinsko posest Mar-a-Lago na Floridi, nato pa se tudi vrnila z njim v Washington na tradicionalno kotaljenje pirhov na trati Bele hiše.

Tiffany, ki se je Trumpu rodila v zakonu z Marlo Maples, je po ločitvi staršev odraščala z mamo v Kaliforniji, očeta pa je videvala samo za pomladanske počitnice ali za veliko noč.

A že tako ne najtoplejši odnos med njima se je še ohladil po Trumpovi lanski selitvi v Belo hišo in, kot pravijo dobro obveščeni viri, v nasprotju z Ivanko, ki je Trumpu izjemno pri srcu, s Tiffany tudi po več mesecev nimata nobenih stikov. Odnos med njima je postal priljubljena tarča komikov, ki se v svojih satiričnih večernih oddajah radi šalijo na račun Trumpovega domnevnega zapostavljanja mlajše hčere.



Redko ob očetu

"Od inavguracije dalje Tiffany in njen oče včasih tudi po več mesecev nista niti govorila niti se nista videla," je za revijo People povedal vir, blizu Tiffany. "Nazadnje, ko je bila z njim in družino na neki uradni dolžnosti, je bilo zanjo izredno neprijetno in se ni počutila ravno dobrodošlo."

Čeprav je Tiffany očeta, v primerjavi s svojimi starejšimi polbratoma Donom mlajšim in Erica ter polsestro Ivanko, le redko spremljala med njegovo predvolilno kampanjo, se je udeležila republikanske konvencije in bila ob očetu v zadnjih dneh kampanje. Takrat naj bi se tudi po vseh teh letih končno zbližala – a novo nastala vez je bila kratkotrajna.

"Vse njeno življenje sta imela napete odnose, ko pa je on nastopil predsedniški položaj, se je stanje samo še poslabšalo. Močno poslabšalo," pravi vir.

Pretrgal stike z Marlo

Tiffany tudi s svojima polbratoma in polsestro nima ravno najbolj idiličnih odnosov, kar pa izvira še iz 90. let, ko je Trump zaradi svoje ljubice, igralke Marle Maples, zapustil prvo ženo Ivano. In čeprav je Ivana med ločitvijo svojega odtujenega moža med drugim obtoževala, da jo je posilil, sta nekdanja zakonca pozneje zakopala bojno sekiro, medtem ko z Maplesovo po še bolj umazani ločitvi leta 1999 nimata stikov.

"To je bila moja odločitev, da sem Tiffany vzgajala zunaj soja žarometov," je povedala Maplesova v intervjuju za People leta 2016.

"Njen očka je dober pri financiranju in ji je plačal šolanje in podobno, glede preživljanja časa z njo pa sem bila povečini sama. Njen oče ni opravljal vsakodnevnih starševskih dolžnosti do nje. Rad ima svoje otroke. O tem ni dvoma. A nenehno se je bilo treba pogajati," se spominja Maplesova, ki sicer pravi, da je Tiffany kljub temu spodbujala, naj ohranja odnos z očetom.

A za ta odnos verjetno ni bilo ravno blagodejno, da je Trump sam rojstvo Tiffany označil za nesrečo. Leta 2004 je namreč v intervjuju s Howardom Sternom dejal: "Vesel sem, da se je zgodilo. Imam krasno punčko, Tiffany. Ampak, veš, ko je Marla zanosila, sem bil osupel: 'Oprosti, kaj se je zgodilo? Kaj bova storila glede tega?' Marla zaradi vprašanja ni bila srečna in me je vprašala, ali sem resen." Trump je v istem intervjuju takrat 22-letno Ivanko označil za "dobro mačko".

Usodna bila razdalja

Med Trumpom in Tiffany sicer nikdar ni bilo kakega dramatičnega prepira, kriva je bila bolj razdalja med njima. "Tiffany ni odraščala v Trumpovem gospodinjstvu ... in ker je živela na zahodni obali, ni imela enakih privilegijev kot njena polbrata in polsestra," je še povedal vir.

Pred velikonočnim kotaljenjem pirhov je Tiffany Belo hišo obiskala pred slabim letom dni, ko se je udeležila dogodka v podporo vojnim veteranom. To je bil tudi njen prvi obisk Washingtona po očetovi januarski inavguraciji.

Eden izmed razlogov, zakaj odnosi med Tiffany in preostalim delom družine niso najtesnejši, bi lahko bila tudi politika - medtem ko je Trump pragmatični republikanec, je Tiffany bolj liberalna, z očetom pa se še posebej ne strinja glede orožarskih pravic. Tudi njen fant, Ross Mechanic, s katerim se je nedavno razšla, je demokrat. Za razhod je bila kriva Tiffanyjina selitev iz New Yorka v Washington, kjer na univerzi Georgetown študira pravo.

Tiffany je sicer lani za People dejala, da se z očetom videva kar se da pogosto in da se večkrat slišita po telefonu. "Ne glede na razdaljo, mislim, da odnosi med nama niso napeti. Vedno je bil ljubeč in zabaven oče," je povedala takrat.

K. S.