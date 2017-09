Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Phillippe se še ni uradno odzval na obožbe nekdanjega dekleta. Foto: Reuters Phillippe se vedno bolj posveča televiziji in tudi delu za kamero. Foto: Reuters Sorodne novice Kam je poniknil lomilec ženskih src Ryan Phillippe? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nekdanje dekle obtožilo Ryana Phillippeja, da jo je brutalno pretepel

Igralec uradno še ni komentiral obtožb

19. september 2017 ob 11:42

Los Angeles - MMC RTV SLO

Manekenka Elsie Hewitt je proti svojemu nekdanjemu partnerju igralcu Ryanu Phillippeju vložila tožbo, ker naj bi jo ta domnevno brutalno pretepel in v navalu jeze celo potisnil po stopnicah.

21-letnica je vložila civilno tožbo zoper 43-letnega hollywoodskega zvezdnika. Povod je bil nasilni prepir, ki sta ga imela 3. julija. V sodnih dokumentih, ki jih je pridobila revija People, je manekenka razložila, da se je vse začelo po eni izmed zabav, ki jo je Phillipe zapustil predčasno, ker se je počutil, da ga Hewittova "ignorira". Ta je odšla s prijateljico v njegovo hišo, da bi pospravila svoje stvari in odšla. Takrat pa se je začel pretep.

Vir blizu igralca, nekdanjega moža Reese Witherspoon, je za revijo People dodal: "Ryan ni niti dvignil roke nad njo. Želi razčistiti vse skupaj. In tudi bo." Manekenka je ob tem predložila številne fotografije kot dokaz, da je med njima res izbruhnil fizični obračun. Hkrati pa trdi, da je Phillipe redno užival mamila, med drugim kokain, ekstazi, psihedelične gobice in steroide. "Poleg uživanja mamil je tudi čezmerno pil. Posledica tega so bila nihanja v razpoloženju," je še zapisano v sodnih dokumentih.

Zgodba vira blizu Phillippeja je drugačna. Ta trdi, da se je par razšel že nekaj tednov pred "usodnim prepirom". "Elsie se je pojavila na Ryanovih vratih nepovabljena in še vedno ni prebolela dejstva, da sta se nekaj dni pred tem razšla. Fizično je napadla Ryana, povzročila razburjenje in ni hotela zapustiti njegovega doma. S posestva so jo morali odpeljati, čeprav trdi, da je padla in se poškodovala."

Hkrati je dodal, da se želi manekenka maščevati igralcu in išče pozornost, tako da pošilja fotografije, na katerih je polna modric, da bi prišla v središče pozornosti. Predstavnik losangeleške policije je potrdil, da so policisti pripravili poročilo o domnevnem napadu in Hewittovi odobrili nalog za zaščito, ki pa je poteklo 12. julija.

K. K.