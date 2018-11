Nekdanji mož Alicie Silverstone po ločitvi dobro preskrbljen

"Ostajata zelo bližnja prijatelja"

27. november 2018 ob 10:46

Los Angeles - MMC RTV SLO

42-letna Alicia Silverstone je sklenila ločitveni dogovor z nekdanjim možem, prav tako 42-letnim Christopherjem Jareckijem, ki mu bo morala plačevati zajetno preživnino.

Silverstonova, zvezdnica filma Nimaš pojma in komične romantične serije Miss Match – za vlogo v seriji tje bila nominirana za zlati globus –, ki ji je pri 16 veliki preboj uspel z vlogo v videospotu Cryin' zasedbe Aerosmith, bo glasbeniku in radijskemu voditelju Jareckiju vse do 31. januarja 2024 plačevala 12.000 dolarjev preživnine na mesec, delila pa si bosta tudi skrbništvo nad sedemletnim sinom Bearom Blujem Jareckijem.

Par, oba sta vegana in aktivista za pravice živali, ona je tudi avtorica veganske kuharske knjige in se je v imenu Pete večkrat razgalila za dober namen, se je po dolgoletni zvezi poročil leta 2005 v romantičnem obredu ob jezeru Tahoe. Ločeno sta živela že od marca 2016, razhod pa sta javno oznanila šele februarja letos. Igralka je zahtevo za ločitev vložila maja.

"Še vedno se globoko ljubita in spoštujeta, ostajata zelo bližnja prijatelja, a sta se soglasno odločila, da se po 20 letih skupnega življenja razideta. Imata sina, ki ga bosta skupaj vzgajala," so igralkini predstavniki takrat povedali za tabloid People.

A. K.