"Nepopolno stegno" Lene Dunham na ogled, s celulitom vred

Punce se vračajo še zadnjič

4. januar 2017 ob 10:04,

zadnji poseg: 4. januar 2017 ob 10:08

New York - MMC RTV SLO

Dežurna provokatorka Lena Dunham je tokrat svoje nepopolne obline v družbi soigralk iz Punc razgalila na naslovnici modne revije Glamour.

30-letna avtorica serije Punce, ki se 12. februarja vrača na ekrane s šesto in hkrati zadnjo sezono, se je uredništvu Glamourja zahvalila tudi zato, ker z naslovne fotografije, na kateri pozira s soigralkami Jemimo Kirke, Zosio Mamet in Allison Williams, ki so veliko bliže hollywoodskemu idealu popolnosti, niso zbrisali njenega celulita.

Na Instagramu je Dunhamova, ki je glasna aktivistka za dostpnost kontracepcije in ohranitev pravice do splava - pred kratkim je veliko prahu dvignila z milo rečeno nerodno izjavo v neki radijski oddaji, da si "želi, da bi splavila" -, ob izidu naslovnice zapisala: "V najstniških letih so mi govorili, da sem videti smešno: trebušček, zajčji zobje, kriva kolena ... delala sem se samozavestno, a v resnici me je bilo na smrt strah, nesramni komentarji in sovražnost so me prizadeli."

"S tem telesom si upa na tv"

Dodala je še, da "ni sovražila svojega videza, ampak kulturo, ki ji pravi, naj ga sovraži". Jezi jo dejstvo, da ji že vso njeno kariero ljudje na njen videz - tudi v svoji seriji se je pred kamero pogosto slekla - odzivajo z izjavami v slogu "Kako je pogumna", češ, "s tem telesom si upa na tv".

"Danes je to telo na naslovnici revije, ki jo bodo prebrali milijoni žensk, brez fotošopa, moje stegno je na ogled v vsej svoji nepopolnosti. Ni važno, ali se strinjate z mojo politiko, vam je moja serija všeč in se strinjate s tem, kar počnem, na moje telo se ne spravljajte. Na nikogaršnjega se ne smete: ne glede na velikost, barvo, spol ali identiteto, dovolj prostora za vse nas je v popularni kulturi," je zaključila in spletnim sovražnikom sporočila še, da se jim v letu 2017 ne bo pustila prestrašiti.

Lena Dunham je bila na udaru tudi zaradi glasne podpore demokratski predsedniški kandidatki Hillary Clinton. Po njenem porazu je Dunhamova izjavila celo, da je zaradi razočaranja dobila izpuščaje in nekaj dni ni mogla vstati iz postelje. A v Kanado se kljub grožnjam med kampanjo ni preselila ...

Mega proud to be sharing the cover of this all women-produced issue of @glamourmag with my sisters, interviewed by my wife @jennikonner. Photo by @emmasummerton. Clothing by Marc Jacobs. Sooo don't give a fuck looks by us. But we DO give a fuck. Such a big one ❤️ A photo posted by Lena Dunham (@lenadunham) on Jan 3, 2017 at 6:45am PST

A. K.