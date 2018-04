"Nisem prišla k jezeru, da bi imela spolni odnos z Billom Cosbyjem"

Edina, ki je lahko vložila tožbo, je bila Andrea Constrand

Nekdanja manekenka Janice Dickinson je na ponovljenem sojenju proti Billu Cosbyju dejala, da jo je komik leta 1982 posilil, potem ko ji je dal tabletko, zaradi katere se ni mogla več premikati.

Dickinsonova je četrta od petih žensk, ki so pričale na sojenju Cosbyju zaradi spolnih zlorab. Na sodišču v Filadelfiji je dejala, da se je znašla sama v njegovi hotelski sobi ob jezeru Tahoe v Nevadi. Ker je imela menstrualne krče, ji je Cosby ponudil tableto za lajšanje bolečin. Vzela jo je, nato pa izgubila vsako zmožnost gibanja.

Bala se je za svojo kariero

"Nisem se strinjala s tem, kar se je zgodilo. Name se je povzpel 'ameriški oče', poročen moški in oče petih otrok. Razmišljala sem samo o tem, kako narobe je vse skupaj," je dejala Dickinsonova, ki je bila takrat stara 27 let. Ko se je zbudila, je med nogami opazila spermo. "Cosby me je pogledal, kot da sem nora, ko sem se spravila nanj, kaj si je privoščil. Želela sem ga udariti, bila sem besna. Občutila sem jezo, ponižanje, gnus, sram. Nisem prišla ob Tahoe, da bi imela spolni odnos z Billom Cosbyjem," je dodala. Na policijo ni odšla, ker se je bala, da bi bilo s tem konec njene kariere.

Dickinsonova, ki sebe označuje za "prvi supermodel na svetu", je bila ena prvih žensk, ki so javne spregovorile o obtožbah o dejanjih danes 80-letnega Cosbyja. Pred njo je na sodišču spregovorila tudi nekdanja igralka Heidi Thomas, ki je dejala, da ji je komik natočil kozarec belega vina, od tistega trenutka pa je njen spomin precej zamegljen. Zbudila se je v postelji, ko jo je Cosby prisiljeval v oralni spolni odnos. "O sebi je ves čas govoril v tretji osebi, pravil si je gospod C oziroma 'tvoj prijatelj'."

Ponovljeno sojenje zaradi neenotne porote

Prvo sojenje proti Cosbyju se je junija lani končalo brez razsodbe. Ker se poroti ni uspelo poenotiti glede sodbe, je sodnik proces namreč razveljavil. Na ponovljenem sojenju je zdaj zbrana nova porota, Cosby pa ima tudi novega branilca.

Cosby je v treh točkah obtožen nedostojnega napada z oteževalnimi okoliščinami. Za vsako točko je bilo zagroženih do deset let zapora. Igralec, ki je v 80. letih postal svetovno slaven s svojim "šovom Billa Cosbyja", vse obtožbe zavrača.

Constrandovi za molk nakazal 3,4 milijona dolarjev

Pred sodiščem v Norristownu, predmestju Filadelfije, v katerem živi tudi Cosby, se je ob začetku procesa zbralo več njegovih nasprotnikov in podpornikov. Vsi so zahtevali pravico - eni za Cosbyja, drugi za Andreo Constrand, ki je edina, ki je lahko še vložila tožbo proti njemu. V ponedeljek je prišlo na dan, da je Cosby Constrandovi leta 2006 za molk plačal 3,4 milijona dolarjev. Druge ženske lahko zgolj pričajo, saj so njihovi primeri že zastarali. Začetek procesa je zmotila goloprsa aktivistka, ki je ob prihodu Cosbyja na sodišče skočila predenj in ga oklicala za posiljevalca.

Proces so potem prekinili zaradi dvoma o enem izmed porotnikov, a so ga pozneje po odločitvi sodnika nadaljevali s porotnikom, čigar nepristranskost je Cosbyjeva obramba postavila pod vprašaj. Sodnik Steven O'Neill je privolil, da tokrat v procesu priča še pet žensk, ki Cosbyja obtožujejo spolnega napada.

V zadnjih letih je slavnega komika več kot 60 žensk obtožilo, da jih je omamil in spolno napadel. Najstarejše zlorabe naj bi se zgodile pred 40 leti.

