Nonšalantni Sean Penn pri Colbertu na uspavalih in s cigareto v ustih

Igralec ima dovolj Hollywooda

27. marec 2018 ob 20:45

New York - MMC RTV SLO

Sean Penn, ki ima dovolj igranja, v teh dneh raje promovira svoj roman, s katerim se je tudi ustavil v oddaji Late Show s Stephenom Colbertom. Njegov nastop je mnoge razburil, saj je nonšalantni igralec med drugim v studiu prižgal cigareto.

In če ameriški TV-gledalci nimajo težav, ko Colbert svojim gostom ponudi alkoholno pijačo (februarja je na svojem kavču gostil že precej opito Jennifer Lawrence, ki ji je nato še dotakal rum), je Twitter skoraj pregorel od ogorčenja, ko je Penn med pogovorom kadil cigarete.

In to po tem, ko je Colbertu priznal, da je še vedno malce pod vplivom uspaval, ki jih je vzel po nočnem poletu prejšnji dan. Colbert se je samo nasmehnil in vdan v usodo igralcu ponudil pepelnik. "Se mi je zdelo, da bi znal to storiti," je skomignil voditelj, ki je nato svojemu gostu namignil, da bi se morda vseeno moral odpovedati tej škodljivi razvadi.

A Penn se ni dal. "Na svoje kajenje gledam kot zagotavljanje delovnih mest za onkologe," je pripomnil. Številni gledalci so se nad njegovim početjem zgražali, spet drugi so poudarili, da so v 60. letih vsi, tudi voditelji, kadili v studiih in da je Penn pač še zadnji uporniški, nezlagani kavboj v Hollywoodu.

Pennov nastop v oddaji je bil nasploh precej neobičajen, Colbert sam je ob začetku pogovora igralca in režiserja izzval, ali bo lahko kaj bolj energičen od 93-letnega nekdanjega predsednika ZDA Jimmyja Carterja, ki prihaja v goste v petek. Penn je samo pokimal.

Penn kot pisatelj

Zaradi vsega povedanega so se mnogi spraševali, kaj se dogaja z dvakratnim oskarjevcem. Ta ima očitno, če nič drugega, Hollywooda čez glavo. "Vem, da mnogim ni všeč tvoja politika, mnogim nisi všeč ti, a vsi se strinjajo, da si odličen igralec, se res poslavljaš od igre?" je Penna vprašal Colbert.

"Pri igranju velik del predstavlja igra z drugimi, in jaz se ne ujemam več najbolje s temi drugimi," je bil iskren 57-letni Penn, ki je zaradi svojega muhastega značaja, predvsem pa zaradi svoje radikalno leve politike pogosto izobčenec, celo v liberalnem Hollywoodu.

Raje zato zdaj piše, ker da to lahko počne v samoti, in kot je povedal hudomušno, "nad sabo še nikdar nisem bil razočaran". Bolj pa so nad njegovim pisanjem razočarani kritiki, saj za njegov satirični literarni prvenec "Bob Honey, ki počne stvari" nimajo veliko pohvale. "Le kaj si misli Sean Penn? Njegov knjižni prvenec je polomija, spet," je denimo naslov današnje recenzije romana v Washington Postu.

Nekako se zdi, da Penna to prav dosti ne bo prizadelo.

K. S.