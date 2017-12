Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kirsten Dunst je noseča. Foto: Reuters Dodaj v

Nov hollywoodski malček na poti, Kirsten Dunst prvič noseča

V zvezi je z igralcem Jessejem Plemonsom

14. december 2017 ob 16:16

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralca Kirsten Dunst in Jesse Plemons po poročanju ameriških medijev pričakujeta prvega otroka.

35-letna igralka in šest let mlajši igralec novice še nista komentirala, je pa neimenovani vir blizu paru povedal, da se veselita prihoda prvorojenca.

Nosečniški trebuh je že viden in Kirsten tako ne more več zanikati očitnega.

Igralca, ki sta se zaljubila lani med snemanjem serije Fargo, nastopala sta v vlogi zakoncev, naj bi med drugim načrtovala poroko. Ta naj bi se odvila naslednjo pomlad v Austinu v Teksasu. Dunstova naj bi za izdelavo poročne obleke že zadolžila svoji prijateljici Kate in Lauro Mulleavy, ki ustvarjata pod modno znamko Rodarte.

Kirsten, ki je zelo zadržana, ko gre za njeno zasebno življenje, je julija v intervjuju za britanski Marie Claire priznala, da si želi otroka: "Sem v fazi življenja, ko si rečem, da je čas za otroke in sprostitev. Delam od svojega tretjega leta starosti." Dodala je, da ji je materinsko željo vzbudil prihod njene krščenke: "Imam jo zelo rada, ta ljubezen je ... Ne morete je občutiti, če nimate otroka. Dam jo spat in zjutraj se zbudi ter vpraša svojo mater, kje je Kiki. Obožujem to ljubezen. To si želim."



D. S.