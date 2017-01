Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Amy Adams je v zadnjih dveh desetletjih zgradila izjemno igralsko kariero, za oskarja je bila nominirana že petkrat, štirikrat za stransko vlogo in enkrat za glavno - v Ameriških prevarah. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova zvezda na Pločniku slavnih žari za Amy Adams

Ena najpriljubljenejših hollywoodskih rdečelask

12. januar 2017 ob 08:47

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Na zlatih globusih je Amy Adams v nedeljo ostala praznih rok, je pa zato tri dni pozneje dobila svojo zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih.

42-letni večkratni oskarjevski nominiranki so plaketo podelili v čast njene zadnje vloge v znanstvenofantastičnem filmu Prihod, za katero je dobila več nominacij v aktualni sezoni nagrad, pred kratkim smo jo videli tudi v kritiško priznanih Nočnih pticah režiserja in modnega oblikovalca Toma Forda.

Na slavnostnem odkritju zvezde so Adamsovo spremljali mož Darren Le Gallo, njuna hči Aviana ter soigralec iz Prihoda Jeremy Renner in režiser Denis Villeneuve.

Igralka se je na slovesnosti spomnila svojih začetkov v tovarni sanj: povedala je, da si 21. januarja 1999, ko je prišla na svojo prvo avdicijo v Los Angelesu, ni nikoli mislila, da jo bo vse, kar se je zgodilo od takrat, pripeljalo trenutka, ko prejema to čast.

"Nisem pričakovala, da mi bo Steven Spielberg, ko me je poklical, dejansko dal delo. In ko sem že mislila, da bom morala zapustiti ta posel, je prišel Phil Morrison z Junebugom," je dodala.

Prelomna vloga Adamosove je bila v Spielbergovi uspešnici Ujemi me, če moreš z Leonardom DiCapriem v glavni vlogi, prvo oskarjevsko nominacijo pa je dobila prav za vlogo težavne nosečnice v Junebugu.

V kratkem bo ponovila svojo vlogo princese Giselle v Disenchanted, nadaljevanju Disneyjevega igranega filma Enchanted izpred 10 let.

A. K.