Novi kadrovski rezi v seriji Talenti v belem, Ellen Pompeo na nogah

Poslavljata se Sarah Drew in Jessica Capshaw

9. marec 2018 ob 09:04

Los Angeles - MMC RTV SLO

Sarah Drew in Jessica Capshaw sta novi imeni, ki se bosta s koncem 14. sezone serije Talenti v belem poslovili z malih zaslonov. Za kadrovski rez pa naj bi bila kriva glavna igralka Ellen Pompeo - natančneje njena povišica.

V začetku leta je Pompeova spregovorila o tem, kako je podpisala 20-milijonsko letno pogodbo in s tem postala najbolje plačana televizijska dramska igralka. Po 14 letih upodabljanj zdravnice Meredith Grey se je vprašala, kakšna je njena vrednost, in prosila za povišico, poleg tega pa je v novi sezoni sedla tudi na producentski stolček.

"Ljudje v meni ne vidijo ravno poosebljenja uspeha, v 24-letni igralki, ki ima za seboj nekaj velikih filmov, pa ga - pa čeprav je plačana za en drek, prav gotovo manj kot njen soigralec in najbrž brez deleža dobička. Prostituirali jo bodo do 33. ali 34. leta in potem bo odvržena kot včerajšnje smeti. Kako naj potem poskrbi zase? Ta uboga dekleta nimajo nobenega resničnega denarja, studio pa služi celo premoženje in z njimi po rdečih preprogah paradira kot s poniji," je za spletno stran Hollywood Reporter dejala Pompeova.

Pompeova je po poročanju spletne strani Deadline podpisala dvoletno pogodbo, kjer so še zapisali, da je to tudi razlog za nov kadrovski rez: "Odločitev, da ne podaljšajo pogodbe s Capshawovo in Drewovo je v vrtoglavi pogodbi, ki jo je podpisala Pompeova." 48-letnica se je hitro oglasila na govorice na Twitterju. "Sem veliko dekle, Deadline, zato naj ljudje merijo svoje puščice vame, če želijo, toda ne želim, da oboževalci padete v to past. Odločitev nima zveze z mojo pogodbo," je tvitnila Pompeova.

O slovesu igralk je spregovorila tudi ustvarjalka serije Shonda Rhimes. "Tako Arizona Robbins kot April Kepner sta bila ne samo priljubljena, ampak ikonična lika. Tako skupnost LGBT kot pobožne krščanske skupnosti so premalo zastopane na malih zaslonih. Za vedno bom hvaležna Jessici in Sarah, ker sta dali življenje tema dvema likoma in ker sta s tem navdihnili ženske po vsem svetu. Vedno bosta del družine Shondaland," je zapisala Rhimesova.

Capshawova se je z vlogo Arizone Robbins gledalcem serije prvič predstavila v peti sezoni, nato pa je postala redni del igralskega ansambla v šesti sezoni, ko se je v vlogo April Kepner vživela Drewova.

Dolga zgodovina odhodov

Zadnji odmevni odhod v seriji se je zgodil sicer leta 2016, ko je serijo zapustila Sara Ramirez. Pred njo pa je odmeval odhod igralca Patricka Dempseyja - lik nevrokirurga Dereka Shepharda oz. McDreamyja -, ki je bil poleg Pompeove (ki upodablja življenjsko ljubezen 'McDreamyja') zadnji izmed članov prvotne postave zdravnikov iz namišljene bolnišnice Seattle Grace, ki so se leta 2005 predstavili gledalcem televizijskega kanala ABC. Že vnaprej je bilo znano, da z deseto sezono zapušča serijo Sandra Oh (v seriji igra najboljšo prijateljico Grayjeve Christino Yang). Sicer pa so serijo v preteklosti zapustili že številni priljubljeni liki.

Z deveto sezono je odšel Eric Dane (ki je uprizarjal Marka 'McSteamyja' Sloana), v osmi je odšla Chyler Leigh (ki je upodabljala polsestro Grayjeve in Sloanovo ljubezen), sredi osme sezone je odšla tudi Kim Raver (mentorica Yangove), v peti se je poslovila Brooke Smith (z njeno vlogo zdravnice Erice Hahn so ustvarjalci želeli zapolniti praznino ob odhodu igralcaIsaiaha Washingtona), Kate Walsh (ki se je prvič pojavila v zadnji epizodi prve sezone kot Derekova žena Addison Montgomery) je odšla po treh sezonah. A lik je zaživel naprej v seriji Zasebna praksa.

Prah je dvignil tudi odhod Katherine Heigel, ki je v seriji uprizarjala zdravnico Izzie Stevens. Že leta 2008 so se začele pojavljati govorice, da bo Heiglova zapustila serijo, vmes jo je res zapustila, toda se nato vrnila. V seriji se je pojavila zadnjič 21. januarja 2010. Predčasno je iz serije šel tudi T. R. Knight (uprizarjal je lik Georgea O'Malleyja), ki po petih letih in sporu z Washingtonom ni našel več pravih besed z ustvarjalci. Več sreče je imel po odhodu Washington. Njegov lik zdravnika Burka so odnesle homofobne izjave, ki so bile uperjene proti Knightu. A se je nato po sedmih letih vrnil.

K. K.