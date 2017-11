Novopečeni očka Andy Murray na Škotskem izzval Federerja v kiltu

Družina mu pomeni največ

Nekdanja številka ena moškega tenisa Andy Murray se je pred nekaj tedni razveselil rojstva druge hčerkice.

Novico je medijem danes sporočila družina tenisača, povedali so, da je malčica, katere ime še ni znano, privekala na svet pred nekaj tedni. "Družina je navdušena," je povedala Andyjeva babica Shirley Erskine. Tako novorojenka kot mamica se počutita dobro.

Par je julija oznanil, da pričakuje drugega otroka. Imata že hčerko Sophio.

Murray je pred časom povedal, da mu družina pomeni največ, dodal pa je, da je z očetovsko vlogo izboljšal tudi svoje teniško znanje.

Murray je včeraj nastopil na dobrodelnem teniškem dvoboju na Škotskem, ki ga organizira sam. Tokratni neuradni dvoboj je bil prvi njegov nastop po poškodbi kolka.

Federer igral v kiltu

Pred približno 13.000 gledalci se je v Glasgowu pomeril z Rogerjem Federerjem. S 6:3, 3:6 in 10:6 se je zmage veselil Federer, ki se je v premoru po prvem nizu z gledalci pošalil, da lahko do konca igra tudi v kiltu, če mu ga kdo le prinese. Prijazna gospa iz občinstva ni dolgo čakala, okrog zadnjice si je ogrnila jopič in Federerju posodila in pomagala obleči svoj kilt, od takrat je semafor v dvorani kazal tudi ime Roger McFederer.

Federer je tokrat prvič obiskal Škotsko in tako kolegu Murrayju vrnil obisk, ko je ta aprila v Zürichu sodeloval na prav tako dobrodelni ekshibiciji, kjer je sredstva za manj premožne zbiral Švicar.

