Obrazne tetovaže zvezdnikov – od uporništva do vzbujanja pozornosti

Od majhnih križev do mečev in bodečih žic

5. avgust 2018 ob 20:07

Los Angeles - MMC RTV SLO

Če je še pred kratkim veljal predsodek, da si obraz tetovirajo predvsem ljudje, povezani s kriminalom in tolpami, pa se danes za takšne tetovaže odloča tudi vse več zvezdnikov. Gre za izkazovanje uporništva ali zgolj za vzbujanje pozornosti?



Še do nedavnega so bile tetovaže na zelo izpostavljenih delih telesa v zahodni kulturi obravnavane kot nekaj nesprejemljivega. Časi se spreminjajo, vendar pa tetovaže na obrazu ostajajo nekaj, česar se v veliki večini izogibajo tudi največji ljubitelji tetovaž.

Joel Joese Molina, tetovator iz Čikaga, je za New York Times povedal, da je v svoji 12-letni karieri naredil le tri obrazne tetovaže. "Dve sem naredil kolegoma, ki sta prav tako tetovatorja, eno pa gangsterju s Floride, ki si je tetoviral veko," je pojasnil. "Takšne tetovaže ti močno omejijo možnosti pri iskanju zaposlitve. Pravimo jim 'job stoppers' (preprečevalci zaposlitve)," je pojasnil Molina.

Križi, meči in bodeče žice

Z iskanjem zaposlitve in razgovori za službo se seveda ni treba ukvarjati svetovno znanim glasbenim zvezdnikom, ki si vse pogosteje tetovirajo tudi najbolj izpostavljen del telesa. Justin Bieber si je tako pred dvema letoma pod levo oko vtetoviral majhen križ, ki po njegovih besedah predstavlja vero v Boga.

Po številnih obraznih tetovažah je znan priljubljeni ameriški raper Post Malone. Nad desno obrvjo ima vtetoviran napis Stay Away (drži se stran), pod očesoma pa Always (vedno) in Tired (utrujen). Poleg treh napisov ima 23-letni Post Malone na obrazu še dve manjši tetovaži pod desnim očesom, na desni strani obraza ima vtetoviran srednjeveški meč, na čelu pa bodečo žico.

JonBoy, svetovno znani tetovator iz New Yorka, ki je tetoviral tudi obraz Justina Bieberja, se je v preteklosti šalil, da se ljudi z obraznimi tetovažami raje izogiba. "Raje se umaknem na drugo stran ceste," je dejal. Podobnega mnenja so verjetno tudi številni drugi ljudje, saj se obrazne tetovaže velikokrat povezujejo s kriminalom, tolpami in nasiljem.

"Zadnja meja je obraz"

Anna Felicity Friedman, strokovnjakinja, ki se ukvarja z zgodovino tetovaž, je za New York Times povedala, da so tetovaže v 90. letih prejšnjega stoletja postale popularne med slavnimi igralci, pevci in športniki. Sčasoma so izgubile svoj prvotni uporniški naboj in tisti, ki so želeli izstopati ter delovati drzno, so bili primorani v tetoviranje vse vidnejših in nenavadnih delov telesa. Eden izmed prvih slavnih ljudi, ki si je tetoviral obraz, je nekdanji boksarski šampion Mike Tyson, ki si je omislil plemenski vzorec na levi strani obraza.

"Če želiš biti izzivalen in transgresiven – in veliko raperjev želi ustvariti takšno predstavo –, je zadnja meja obraz," je dejala Anna Felicity Friedman. "Nekateri izmed njih si obraz tetovirajo zato, da bi pridobili nekakšen kriminalni oziroma uporniški čar, drugi pa na to gledajo bolj z vidika umetnosti," je pojasnila.

Med znanimi raperji se s številnimi obraznimi tetovažami ponašata še na primer Lil Wayne in Wiz Khalifa, sicer pa so takšne tetovaže popularne predvsem med mlajšo generacijo raperjev, znanih pod imenom SoundCloud raperji. Takšen vzdevek so pridobili zato, ker svoje pesmi navadno objavljajo na spletno platformo SoundCloud, kjer poslušalcem svojo glasbo nudijo zastonj. Namen njihovih tetovaž je navadno predvsem vzbujanje pozornost, s čimer si mladi glasbeni ustvarjalci želijo povečati možnost za večjo prepoznavnost na družbenih omrežjih.

M. Z.