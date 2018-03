Oče Elona Muska ima otroka s svojo 42 let mlajšo pastorko

Družina zaradi novice besna

26. marec 2018 ob 16:58

72-letni Errol Musk, oče znanega podjetnika Elona Muska, je razkril, da ima 10-mesečnega sina s svojo 42 let mlajšo pastorko Jano Bezuidenhout.

Za The Sunday Times of London je pojasnil, da je bila Jana stara štiri leta, ko se je poročil z njeno mamo Heidi. In čeprav sta imela potem skupaj še dva otroka in bila poročena 18 let, pa Musk Bezuidenhoutove nikoli ni obravnaval kot svoje pastorke, saj je večino časa odraščala stran od družine.

S 30-letnico se je znova povezal, ko ji je pomagal prebroditi konec razmerja z nekdanjim partnerjem. "Oba sva bila osamljena in izgubljena, ena stvar je vodila k drugi. Temu lahko rečemo božji načrt ali načrt narave."

Ko je razkrila, da je noseča, je sprva predvideval, da je otrok od nekdanjega partnerja, zato je zaprosil za preizkus očetovstva, ki je dokazal, da je oče on. Sicer zdaj ne živi s pastorko in 10-mesečnim sinom, je pa z njima v stikih in pravi, da je Elliot čudovit otrok, Bezuidenhout pa odlična mati.

Očetovstvo je sprva potrdil za The Daily Mail, kjer je dodal, da je novico najprej zaupal hčerki Ali, za katero je pričakoval, da ga bo podprla in razumela. "Rekla je, da sem nor, in novico razkrila še drugim družinskim članom, ki so bili besni. Menijo, da sem postal senilen in bi moral biti v domu za starejše, ne pa da imam še enega otroka."

Razmerje med Errolom in Jano naj bi bil glavni razlog za to, da se je Elon Musk umaknil od očeta. To je razkril novembra lani v intervjuju, kjer ga je označil za "grozno osebo, ki ves čas načrtuje nekaj zlobnega". Dodal je, da se nihče ne zaveda, česa je sposoben in kakšne vse zločine je storil. "On je storil skoraj čisto vsako zlobno stvar, ki vam lahko pride na misel."

"Celotna družina je bila besna," je za People pojasnil vir blizu družine. "In to je razlog, zakaj je Elon tako jezen nanj - to je edini oče, ki ga je kadar koli poznal, zdaj pa je tudi oče otroka njegove polsestre."

