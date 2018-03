Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Alessandra Ambrosio, ena najbolj znanih manekenk, je spet samska. Foto: Reuters Donald Trump mlajši in nekdanja manekenka Vanessa Haydon se ločujeta po 12 letih zakona. Foto: Reuters Jim Belushi in Jennifer Sloan sta v zakonu zdržala 20 let. Foto: Reuters Dodaj v

Od Trumpa mlajšega do Belushija in Ambrosijeve - razhodi slavnih se nadaljujejo

Številne ločitve v svetu slavnih

17. marec 2018 ob 11:09

Los Angeles - MMC RTV SLO

Niti na polovici leta še nismo, a novice o ločitvah slavnih obrazov kapljajo iz dneva v dan. Med zadnjimi, ki sta rekla zbogom svojim izbrancem, sta Donald Trump mlajši in manekenka Alessandra Ambrosio.

Govorice o ločitvi najstarejšega sina ameriškega predsednika so se izkazale za resnične. Donald Trump mlajši se ločuje od svoje žene Vanesse po 12 letih zakona.

Kot je povedal neimenovani vir za Us Weekly, se je razmerje začelo krhati pred dvema letoma, ko je Trump starejši začel predsedniško kampanjo. Par ima skupaj pet otrok – zdaj desetletnega Kaija, devetletnega Donalda, šestletnega Tristana, petletnega Spencerja in triletno Chloe.

Zakonca že nekaj časa ne živita več skupaj. To je postalo očitno pred kratkim, ko je nekdanja manekenka Vanessa odprla pisemsko ovojnico s sumljivim belim prahom. Ovojnica je bila naslovljena na moža, vendar je prispela na newyorški naslov njene mame, kjer zdaj živi Vanessa.

Do poročnega oltarja pa se ne bosta nikoli sprehodila slavna brazilska manekenka Alessandra Ambrosio in njen zaročenec Jamie Mazur. V deset let trajajoči zvezi sta se jima rodila dva otroka – danes devetletna Anja in petletni Noah.

Isti dan je odjeknila tudi novica, da je po devetih letih spet samski eden najbolj znanih obrazov CNN-a Anderson Cooper. Voditelj je razkril, da z Benjaminom že nekaj časa ne živita več skupaj: "Še naprej bova najboljša prijatelja in delila si bova vse življenjske trenutke."

Po 20 letih zakona se ločujeta tudi igralka Alicia Silverstone in glasbenik ter igralec Christopher Jarecki. "Še vedno se ljubita in spoštujeta, a soglasno sta se odločila za ločitev. Ostajata prijatelja, skupaj bosta skrbela za sina," je sporočila igralkina predstavnica.

20 let sta v zakonu zdržala tudi legendarni igralec Jim Belushi in Jennifer Sloan, ki je v ločitvenih papirjih kot razlog za ločitev navedla nepremostljive razlike. Skupaj imata 18-letnega sina Jamisona in dve leti mlajšega Jareda. To je za igralca tretja ločitev.

Po štirih letih so se razšle tudi poti igralca Michaela Sheena in komičarke Sarah Silverman.

D. S.