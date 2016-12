One Direction letos zaslužili več od Cristiana Ronalda

Kljub premoru ogromen zaslužek

30. december 2016 ob 21:53

London - MMC RTV SLO

Čeprav si je britanska fantovska skupina že pred več kot enim letom vzela daljši premor, so v letošnjem letu vseeno Forbesovi največji evropski zaslužkarji leta.

S 105 milijoni evrov so prehiteli tako Cristiana Ronalda in Adele kot tudi legendarne rockerje The Rolling Stones. Nogometaš se je zavihtel na drugo mesto, zaslužil pa je 84 milijonov evrov.

Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne in Louis Tomlinson so si premor vzeli, ker se želijo nekaj časa posvečati samostojnim karieram.

V letošnjem letu sta četverici največ prinesli pogodbi s podjetjema Pepsi in Colgate. Čeprav so se takoj po napovedi daljšega premora pojavili komentarji, da so se za to odločili ob napačnem času, saj bodo zaradi tega ob ogromno denarja, temu letos vseeno ni bilo tako.

Tretje mesto lestvice, ki jo vsako leto pripravi revija Forbes, je zasedla Adele, ki je letos zaslužila 77 milijonov evrov, na četrto pa se je zavihtel Roger Federer z več kot 65,6 milijona evrov zaslužka (Novak Đoković je z nekaj manj kot 53 milijoni evrov zasedel osmo mesto).

Na vrhu seznama evropskih zaslužkarjev občutno prevladujejo britanski glasbeniki - poleg One Direction in Adele so med prvimi desetimi še The Rolling Stones s 63,6 milijona evrov na petem mestu, sledijo pa jim Calvin Harris s 60 milijoni evrov, Paul McCartney z dobrimi 54 milijoni ter irska zasedba U2, ki je letos zaslužila 52,7 milijona evrov.

Med prvo deseterico se je uspelo uvrstiti še zloglasnemu kuharskemu mojstru Gordonu Ramseyju, ki je zaslužil 51 milijonov evrov. Letos je sicer zaslužil šest milijonov manj kot leta 2015, a je že lani dejal, da ima več denarja kot ga bo kadarkoli potreboval.

Deset najbolje plačanih evropskih zvezdnikov je v letošnjem letu skupaj zaslužilo več kot 668 milijonov evrov. Najmlajši med prvimi desetimi je 22-letni Harry Styles iz skupine One Direction, najstarejši pa 75-letni bobnar skupine The Rolling Stones Charlie Watts.

P. B.