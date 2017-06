Pamela Anderson v svojo gostilno vabi Macrona: Skupaj rešimo Assangea

Veganska izkušnja na visoki ravni

21. junij 2017 ob 10:18

Marseille - MMC RTV SLO

Pamela Anderson bo na jugu Francije odprla pop-up vegansko restavracijo, prek katere želi na poti k svobodi pomagati svojemu (več kot?) prijatelju, "žvižgaču" Julianu Assangeu.

Nekdanja Playboyeva zajčica, zvezdnica Obalne straže in aktivistka za pravice živali je oznanila, da bo koncept restavracije Le Table du Marcheé by Pamela, ki bo delovala le 50 dni, "prazničen, glamurozen in veganski". Jedilnik na izključno rastlinski osnovi, na katerem bodo tudi paradižnikov "tatarec" z goji jagodami, pa provansalski petits farcis (polnjena zelenjava), rižota s šparglji in veganski burger, je razvija s chefom Christopheom Leroyem, zaokrožila ga bo izbrana vrsta šampanjcev.

Odprtje restavracije, ki se bo zgodilo 4. julija, le nekaj dni po 50. rojstnem dnevu bujne svetlolaske, pa ne bo le kulinarični podvig, ampak tudi politična izjava: v lokalu se Pamela namreč želi srečati z novim francoskim predsednikom Macronom in njegovo ženo, ki bi ju rada prepričala, da podpreta izpustitev Juliana Assangea, ki je že leta zaprt v svojem azilnem zatočišču na ekvadorski ambasadi v Londonu. Andersonova Assangea že nekaj časa obiskuje v njegovem "zaporu", krožijo govorice, da se je med njima razvilo več kot prijateljstvo.

Na spletni strani svoje fundacije je Pamela v najnovejšem od poklonov "genialnemu" ustanovitelju WikiLeaksa zapisala: "Obračam se na Emmanuela Macrona in njegovo ženo Brigitte Trogneux. Kot prebivalka Francije, mojega doma po izbiri, bi se želela srečati z vama in se pogovoriti o Julianovi situaciji. Julija v Franciji odpiram novo vegansko restavracijo in tja vabim tudi vaju, predsednika in njegovo prvo damo. Pridružita se mi na dan odprtih vrat, skupaj bomo sedeli, jedli dobro hrano in se pogovorili o tem, kaj lahko storimo za Juliana. Francija bi na ta način lahko pokazala svojo moč, pa tudi vi bi jo, če bi Julianu zagotovili azil."

A. K.