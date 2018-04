Paris Hilton 14 let po razvpitem posnetku: Želela sem umreti

Hiltonova znova obujala spomine

30. april 2018 ob 14:18

Več kot 14 let mineva od dneva, ko se je na svetovnem spletu pojavil posnetek Paris Hilton sredi spolnega občevanja z nekdanjim partnerjem Rickom Salomonom. Ob njem se je počutila, kot bi jo nekdo posilil.

Do tistega trenutka jo je svet poznal kot resničnostno zvezdnico, modno ikono, igralko, pevko in dedinjo hotelske verige Hilton. Nato pa se je leta 2003 pojavil posnetek, ki je takrat 23-letni Hiltonovi življenje obrnil na glavo.

''Počutila sem se, kot bi me nekdo posilil ... Kot bi izgubila del svoje duše. O meni so govorili na tako krut in zloben način," je povedala v dokumentarnem filmu The American Meme in nadaljevala: "V določenih trenutkih sem želela umreti, ker sem bila prepričana, da mi je bilo odvzeto vse – nisem hotela, da bi bila znana po tem posnetku.''

Po zaslugi posnetka je Hiltonova pristala na naslovnicah številnih revij. Čeprav je v medijih razlagala, da se počuti osramočeno, javnost njeni skesanosti in podobi "dobrega dekleta" ni preveč verjela. Kmalu za tem, ko se je pojavil posnetek, pa se je začela resničnostna serija Preprosto življenje, kjer je odkrivala Združene države Amerike skupaj s svojo nekdanjo najboljšo prijateljico Nicole Richie.

Hiltonova je svojo srečo našla z zaročencem Chrisom Zylko, s katerim si želi vsaj dva otroka, je poudarila v enem izmed zadnjih intervjujev. Štiri leta mlajši Zylka je 37-letno Hiltonovo zaprosil z dva milijona ameriških dolarjev vrednim zaročnim prstanom na romantičnem smučarskem potovanju v Aspnu, kamor sta se odpravila na novoletni oddih.

