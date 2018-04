Paris Hilton si z zaročencem želi vsaj dveh otrok

Odraščala je v veliki družini

18. april 2018 ob 15:31

Čeprav je hotelska dedinja zaposlena z načrtovanjem poroke, pa je z mislimi vseeno tudi že pri naraščaju. Razkrila je, da si z zaročencem Chrisom Zylko želi vsaj dveh otrok.

37-letnica je pojasnila, da je odrasla v velikem gospodinjstvu in si ravno iz tega razloga z igralcem želi imeti čim več otrok. "Res mi je bilo všeč, da sem odraščala v družini, kjer sem imela še dva brata in sestro," je zvezdnica pojasnila za People. "Sama bi si želela vsaj dveh otrok," na to pa je dodala, da bi si zagotovo najprej želela hčerke.

Igralec Chris Zylka, sicer štiri leta mlajši od nje, jo je zaprosil z dva milijona vrednim zaročnim prstanom na romantičnem smučarskem potovanju v Aspnu, kamor sta se odpravila na novoletni oddih.

Tudi njena sestra Nicky Hilton Rothschild je dejala, da bo Paris zagotovo odlična mama. "Je kot en ogromen otrok, zato imam občutek, da se bo v starševski vlogi odlično znašla. S svojimi otroki bo počela ogromno zabavnih stvari," je pojasnila sestra, katere 21-mesečna hčerka Lily-Grace Victoria bo na tetini poroki nosila rože.

"Lily-Grace je vedno zelo vesela, ko nas obišče teta, saj obožuje živali, Paris pa ima vedno s seboj pse," je še dodala. "Resnično se potrudi, da nas obišče vsakič, ko je v New Yorku."

Zaročila se je pred kamero in fotoaparati

Zvezdnica se je sicer zaročila na smučišču v Aspnu. Igralec ji je pred kamerami in fotoaparati nataknil prstan z ogromnim diamantom, ki ga je izdelal zlatar Michael Greene.

Pred Chrisom je bila znana dedinja zaročena že dvakrat - s Parisom Latsisom leta 2005 in z Jasonom Shawom leta 2002, med njene nekdanje partnerje pa sodijo Benji Madden, Nick Carter, Leonardo DiCaprio in Oscar De la Hoya. V kratke romance naj bi se zapletla tudi s Cristianom Ronaldom, Jaredom Letom, 50 Centom, Kid Rockom, Andyjem Roddickom, Valom Kilmerjem, Fredom Durstom, Jackom Osbournom in drugimi.

