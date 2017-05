Paris Jackson zamenjali za brezdomko

Jacksonova hčerka se vedno bolj uveljavlja v Hollywoodu

27. maj 2017 ob 13:51

Los Angeles - MMC RTV SLO

Paris Jackson, 19-letna hčerka pokojnega kralja popa Michaela Jacksona, je na snemanju novega filma doživela neprijetno presenečenje že prvi snemalni dan.

"Bila sem ena izmed prvih ljudi na snemalnem prizorišču, sedela sem na parkirišču in do mene je prišel neki tip in rekel: 'Brezdomci ne smejo na to območje," je na Twitterju objavila Jacksonova. Toda, kako se je zaključila zgodba, ni povedala.

19-letnica se trenutno usmerja h karieri v svetu filma in mode. Na začetku leta je doživela debi na malih zaslonih, ko je zaigrala v seriji Star. Pred kratkim pa je podpisala pogodbo z modno agencijo IMG Models.

Trenutno pa snema film, ki ga režira Nash Edgerton, toda še nima naslova. Zaigrala bo v črni komediji, ki sledi zgodbi poslovneža, ta se prelevi iz navadnega občana v kriminalca. Kot pravi nekdanja manekenka Naomi Campbell, s katero sta nastopili v seriji Star, je Paris že zvezda.

"Čutim, da bo izjemna igralka," je dejala 46-letna nekdanja manekenka za revijo People.

K. K.