Poudarki 5. julija 2015 ga je vrgla iz hiše

Denar za lahkoživke in alkohol, ne pa za "utemeljene račune"

Tesno povezana družina Biden na Beaujevem pogrebu: skrajno levo Hunter Biden, pred njim njegov nečak, ki mu je tudi ime Hunter, desno pa Beaujeva vdova Hallie, ki jo tolaži Joe Biden. Foto: Reuters "Življenje je kratko. Privošči si afero," je bil moto spletne strani, namenjene prešuštvovanju, Ashley Madison. Mediji so poleti 2015 izbrskali, da je imel profil (na svoje ime) odprt tudi Hunter Biden. Ta je vse skupaj zanikal. Foto: Reuters Beau in Hunter sta bila izjemno povezana in bratova smrt naj bi Hunterja močno prizadela. Foto: Reuters Beau je svojega sina Hunterja poimenoval po bratu. Malček je na fotografiji s svojim dedkom, nekdanjim ameriškim podpredsednikom Joejem Bidnom. Foto: Reuters Beau Biden po prihodu iz Iraka leta 2009 objema svojo ženo Hallie. Pozdravit sta ga prišla tudi brat Hunter in mačeha Jill. Foto: AP

Pestro življenje Hunterja Bidna: prostitutke, droge, alkohol - za povrh pa afera s svakinjo

Ločitev bo dokončana za zaprtimi vrati

13. marec 2017 ob 11:25,

zadnji poseg: 13. marec 2017 ob 11:32

Washington - MMC RTV SLO

Življenje družine Biden se zdi tako polno zapletov in intrig, kot da bi nastajalo v domišljiji scenarista kakšne slabe televizijske žajfnice.

V začetku marca je na dan pricurljala (očitno bolj slabo) varovana družinska skrivnost: sin nekdanjega ameriškega podpredsednika Joeja Bidna, Hunter in njegova svakinja Hallie, vdova Bidnovega starejšega sina Beauja, sta se zapletla v razmerje.

"S Hallie imava neverjetno srečo, da sva našla ljubezen in podporo drug za drugega v tem težkem času, in to je jasno vsem ljudem, ki naju imajo najbolj radi. K sreči imava družino in prijatelje, ki naju podpirajo na vsakem koraku," je zvezo nekaj dni po medijskem razkritju potrdil Hunter.

A s tem se zgodba šele začne zapletati: 47-letni Hunter se namreč trenutno ločuje od svoje žene Kathleen, s katero imata tri hčerke Finnegan, Maisy in Naomi, in ravno zaradi ločitvenega postopka na dan počasi prihajajo družinske skrivnosti družine Biden - Kathleen je namreč decembra vendarle vložila zahtevek za ločitev, konec februarja letos pa ga dopolnila še z zahtevkom za preživnino.

5. julija 2015 ga je vrgla iz hiše

Bidnova naj bi se razšla že poleti 2015, le malo po tem, ko so mediji razkrili, da je imel Hunter več kot eno leto profil na sloviti spletni strani za zmenke poročenih oz. vezanih, Ashley Madison. Kathleen je v dokumentih med drugim navedla, da je Hunter njun skupni dom v Washingtonu zapustil 5. julija 2015, "na podlagi dogodkov, ki so jih sprožila njegova dejanja v noči s 4. julija". Kaj se je takrat zgodilo, sedmi sili še ni uspelo izvedeti, ugibajo pa, da je bila posredi kakšna (druga) ženska.

Zdaj pa je Kathleen prilila olja na ogenj glede špekulacij o Hunterjevem "razvratnem" življenjskem slogu, ko je v ločitvenem zahtevku navedla, da je ugledni washingtonski odvetnik v le dveh mesecih za mamila, alkohol, prostitutke in "druge osebne razvade" zapravil najmanj 122.000 dolarjev, skupno pa dolgove družine povečal na več kot 300.000 dolarjev.

Denar za lahkoživke in alkohol, ne pa za "utemeljene račune"

Že skoraj nekdanje gospe Biden to menda ne bi preveč skrbelo, če ne bi Hunter obenem trdil, da mu finančno ne gre preveč dobro, zaradi česar je ženi in mlajši (edini še mladoletni) hčerki Naomi namesto dogovorjenih 75.000 dolarjev na mesec začel nakazovati zgolj 17 tisočakov. Sočasno pa je z denarjem razsipaval, ko je šlo za njegove "osebne potrebe", "vključno z alkoholom, mamili, prostitutkami, striptiz klubi in darili ženskam, s katerim je imel spolne odnose". "Medtem pa je pustil svojo družino brez sredstev za plačevanje upravičenih računov," je Kathleen še zapisala v zahtevku za ločitev.

Hunterjeva odvetnica Sarah Mancinelli je v izjavi za tabloid Page Six dejala: "Hunter in Kathleen že nekaj časa živita ločeno, zdaj pa sta je postopek njune ločitve v sklepni fazi. Hunter ima Kathleen rad in jo spoštuje kot osebo, kot mater in kot prijateljico. Upa, da bodo mediji spoštovali njuno zasebnost." Ob tem je odvetnica Hunterja zagovarjala, češ da je za ločitev kriva izključno Kathleen, saj ni bila pripravljena storiti ničesar, kar bi lahko njun zakon rešilo.

"Sreča je, da sta se Hunter in Hallie našla zdaj"

A po le nekaj dneh so mediji izbrskali tisto ključno informacijo, ki so jo Bidnovi želeli čim dlje skrivati - da je Kathleen zahtevek za ločitev vložila, ko je ugotovila, da je Hunter že kakšno leto v zvezi s svojo štiri leta mlajšo svakinjo Hallie. Povezala naj bi ju bolečina ob izgubi Beauja, ki je maja 2015 umrl po dveh letih hudega boja s tumorjem na možganih, to, da sta se našla, pa podpira tudi njegov oče Joe Biden. Nekdanji podpredsednik ZDA je tako za Page Six povedal: "Sreča je, da sta se Hunter in Hallie našla zdaj, ko si spet sestavljata življenje po tej veliki žalosti."

"To družine ne bo zlomilo"

Po slabih dveh tednih izjemne medijske pozornosti sta Hunter in Kathleen sredi prejšnjega tedna izdala skupno izjavo, v kateri sta pojasnila, da bo postopek ločitve od zdaj potekal za zaprtimi vrati, in prosila sodišče, naj odpove za 30. marec predvideno zaslišanje. Hunterjev stric, očetov brat Jim Biden, je v zadnjih dneh še najbolj zgovoren član družine - na nekem dogodku je tako zatrdil, da za družino zveza med Hallie in Hunterjem ni bila presenečenje in da ni "prav nič vplivala na družinsko dinamiko".

"Ponosni smo na to, da imamo glede a to, kaj vse se ta trenutek dogaja po svetu, drug drugega. Mi smo res ena velika homogena družina, vsak od naših nuklearnih družin pa je izjemno povezana. Naše družine to ne bo zlomilo," je še dejal za People.

Usodna prometna nesreča: Biden izgubil ženo in hčer

Življenje družine Biden je sicer že desetletja polno smeha in solz - ko je bilo Hunterju dve leti, Beauju pa tri (med njunima rojstvoma je bilo zgolj leto in en dan razlike), sta v prometni nesreči umrli njuna mama Neilia Hunter Biden in sestra Naomi (po njej je Hunter poimenoval svojo najmlajšo hčerko), oba brata pa sta bila huje poškodovana.

Le nekaj let pozneje sta Beau in Hunter začela očeta Joeja spodbujati, naj se znova poroči, in ko je starejši Biden znova našel srečo z Jill Jacobs, sta bila navdušena. Srečo v družini je dopolnilo še rojstvo njune polsestre Ashley (35), danes socialne delavke, ki se zadnja leta prebija v svetu mode - v začetku februarja je tako prestavila svojo prvo modno linijo Livelihood, ki ima predvsem dobrodelno noto, saj je ves izkupiček namenjen iniciativam za razvoj lokalnih skupnosti.

