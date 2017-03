Peter Dinklage bo drugič postal oče

Erica Schmidt znova noseča

2. marec 2017 ob 20:22

New York

Zvezdnik serije Igra prestolov Peter Dinklage skupaj z ženo Erico Schmidt pričakuje prihod drugega otroka.

47-letnik in njegova žena sta veselo novico razkrila na odprtju nove broadwajske predstave All the Fine Boys, ki jo režira prav Schmidtova. Med poziranjem na rdeči preprogi je roko ves čas držala na svojem trebuhu in tako dala jasno potrditev sedmi sili, da je znova noseča.

Njuna petletna hčerka bo tako dobila bratca ali sestrico. Kmalu po njenem rojstvu se je Dinklage raznežil v zahvalnem govoru ob prejemu emmyja za vlogo Tyriona v seriji Igra prestolov. "Rad te imam, Erica. Neverjetna si," je dejal Dinklage, ki je nagrado pozneje osvojil še leta 2015.

Dinklage, ki mu je vloga v Igri prestolov prinesla svetovno slavo, je v času predvajanja serije postajal vedno bolj priljubljen tudi pri nežnejšem spolu. Kljub številnim oboževalkam 135 centimetrov visoki Američan ni nikoli verjel, da ga imajo ženske zares za sekssimbol.

V intervjuju za Playboy pred leti se je pošalil, da so vsem ženskam, ki hrepenijo po Tyrionu Lannisterju (gre za enega najbolj priljubljenih junakov v seriji), v resničnem svetu bolj všeč visoki moški: "Pred kratkim sem slišal, da so me imenovali za najbolj seksi pritlikavca. To mi je bilo res smešno. Iskreno, naziv sekssimbola jemljem z dozo ironije, ker se vse te ženske, ki rečejo, da je Peter res seksi, potem spetljajo s kakšnim dva metra visokim moškim."

