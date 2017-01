Pharrell Williams postal oče trojčkom

Novico skril pred javnostjo

31. januar 2017 ob 16:29

Los Angeles - MMC RTV SLO

Družina slavnega glasbenika Pharrella Williamsa se je povečala za kar tri člane, zdaj skupaj s štirimi otroki šteje že šest članov.

Manekenka Helen Lasichanh je na začetku januarja povila trojčke, veselo novico pa je par uspel skriti vse do zdaj.

A par kljub temu ne želi razkriti podrobnosti. Predstavnik raperja in glasbenega producenta tako ni želel razkriti niti spola niti imen trojčkov, povedal je le, da so mama in novorojenčki zdravi in srečni.

Par, ki je poročen od leta 2013, ima že osemletnega sina Rocketa.

Pharrell Williams je tako kot njegova draga dejaven tudi v svetu mode. Decembra se je preizkusil kot maneken na Chanelovi modni reviji, priznana francoska modna znamka pa ga je najela tudi kot nov zaščitni obraz nove kolekcije torb.

D. S.