Plaz obtožb se nadaljuje – o spolnem nadlegovanju Bretta Ratnerja spregovorilo šest igralk

Odvetnik slavnega režiserja obtožbe zanika

1. november 2017 ob 17:11

Los Angeles - MMC RTV SLO

Režiser in producent Brett Ratner je naslednji, na katerega se je sprožil plaz obtožb o spolnem nadlegovanju. O njegovem nesprejemljivem obnašanju je spregovorilo šest igralk.

Hollywood še naprej pretresajo novice o spolnem nadlegovanju. Tokrat se je na udaru znašel znani ameriški režiser in producent Brett Ratner, ki ga je spolnega nadlegovanja obtožilo šest žensk, med njimi tudi znani igralki Natasha Henstridge in Olivia Munn.

Kanadsko igralko in manekenko Natasho Henstridge naj bi Ratner spolno zlorabil leta 1993 v svojem stanovanju v New Yorku. Po poročanju Los Angeles Timesa, naj bi takrat 19-letna igralka skupaj z Ratnerjem in drugimi prijatelji gledala film, med katerim je zaspala. Ko se je prebudila, sta bila v stanovanju le še ona in Ratner, ki naj bi ji nato preprečil izhod iz stanovanja in jo prisilil v oralni seks.

Igralka je povedala, da je dolga leta molčala in opazovala, kako se Ratner razvija v enega najbolj vplivnih ljudi v Hollywoodu, k temu, da spregovori, pa so jo spodbudile druge ženske, ki so v preteklih tednih razkrile, kaj se dogaja v zakulisju Hollywooda.

V intervjujih za Los Angeles Times je poleg Natashe o neljubih dogodkih v povezavi z zvezdniškim režiserjem spregovorilo še pet igralk.

Masturbiral pred Olivio Munn

Katherine Towne je spregovorila o zabavi iz leta 2005, ko naj bi jo Ratner agresivno zalezoval in ji sledil celo, ko se je želela umakniti v žensko stranišče. Po dogodku naj bi jo režiserjev asistent še mesece klical po telefonu in jo skušal prepričati v zmenek s svojim nadrejenim.

Več neprijetnih izkušenj naj bi z Ratnerjem imela tudi ameriška filmska zvezdnica Olivia Munn. Eden izmed teh dogodkov naj bi se zgodil leta 2004 na snemanju filma Po sončnem zahodu (Afrer the Sunset), ko je igralka v režiserjevo bivalno prikolico prinesla hrano, on pa naj bi gol prišel iz kopalnice in pri tem masturbiral.

O Ratnerjevem nedostojnem obnašanju in spolnem nadlegovanju so v intervjujih za Los Angeles Times spregovorile tudi igralke Jaime Ray Newman, Eri Sasaki in Jorina King.

Nobenih pritožb

Ratnerjev odvetnik Martin Singer obtožbe zanika. "Gospoda Ratnerja zastopam že dve desetletji in v tem času se nisem srečal z nobeno obtožbo o kakršnemkoli spolnem nadlegovanju," je povedal za Los Angeles Times. Losangeleški časopis je skupaj z obtožbami objavil tudi izjave petih nekdanjih asistentov in drugih dolgoletnih Ratnerjevih kolegov, ki trdijo, da priznanega režiserja nikoli niso videli v kakršnikoli neprimerni situaciji.

Brett Ratner velja za enega najuspešnejših hollywoodskih režiserjev. V svoji karieri je sodeloval pri ustvarjanju mnogih filmskih uspešnic, kot so Rdeči zmaj (Red Dragon), Možje X: Zadnji spopad (X-man: The Last Stand) in Ful gas (Rush Hour).

M. Z.