Po 18 letih konec ljubezni za košarkarsko legendo Phila Jacksona in Jeanie Buss

Ločeno življenje se jima ni izšlo

28. december 2016 ob 22:11

Los Angeles/New York - MMC RTV SLO

Najbolj priznani trener Lige NBA, danes pa predsednik kluba New York Knicks in solastnica kluba LA Lakers sta športno javnost presenetila z objavo, da sta razdrla zaroko.

71- letni Phil Jackson je najuspešnejši trener v zgodovini lige, osvojil je kar enajst prstanov, šest s Chicagom (1991-93 in 1996-98) in pet z LA Lakersi (2000-02, 2009 in 2010). Leta 1999 je vzcvetela med njim in 16 let mlajšo "šefovo hčerko", saj njen oče Larry Buss lastnik losangeleškega kluba.

Trdno zvezo sta pred natačno štirimi leti kronala tudi z zaroko, saj jo je Jackson zaprosil prav med božičnimi prazniki leta 2012, Jeanie pa je nato z javnostjo ponosno delila fotografijo ogromnega zaročnega prstana.

Razdalja in funkcija sta naredili svoje

Skupaj sta živela v Kaliforniji, a slavni trener se je zaradi velikih težav s kolkom odločil, da ne bo več veliko potoval in trenersko službo obesil na klin ter sprejel stolček prvega moža Knicksov, kar je pomenilo, da bo večino sezone preživel v klubski pisarni v New Yorku.

A prav velika razdalja med vzhodno in zahodno obalo je nazadnje botrovala k temu, da Phil in Jeanie svoje zveze nista več mogla vzdrževati, pripomoglo pa seveda ni niti to, da sta na papirju postala športna nasprotnika.

Preko Twitterja sta tako sporočila, da se sporazumo razhajata prav zaradi omenjenih stvari. "Skozi leta sva si delila mnogo čudovitih trenutkov in pričakujem, da bova drug drugega podpirala tudi v prihodnje," je sporočil Jackson. "Do tega človeka čutim le ljubezen in spoštovanje," pa je ganljivo zapisala Bussova.

