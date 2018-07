Po dveh sinovih hčerka Vida za Michaela Bubleja

Poročen je z igralko Luisano Lopilato

Los Angeles

Priljubljeni kanadski pevec Michael Buble in argentinska igralka Luisana Lopilato sta se razveselila rojstva tretjega otroka.

Kot sta napovedala pred tedni, je na svet prijokala deklica. Zvezdnika sta novo družinsko članico poimenovala Vida. Igralka je na svojem Instagramu, kjer ima več kot tri milijonov sledilcev, objavila tudi črno-belo fotografijo malčice, na kateri je videti njeno ročico.

"Zahvaljujem se Bogu za ta dar življenja in sreče. Ko zremo v njene oči, je, kot bi gledali nebesa," je napisala Luisana. "Ljubimo te do neskončnosti in naprej."

Par ima sicer dva sinova – štiriletnega Noaha in dveletnega Eliasa. Največkrat se je v zadnjih letih v medijih pojavljalo Noahovo ime, saj je pred dvema letoma zbolel za rakom. Zakonca sta zato postavila svoji karieri ob stran in se posvetila sinu.

41-letni Buble in 12 let mlajša Argentinka, ki sta se zaljubila med snemanjem videospota za Michaelovo pesem Haven't Met You Yet, sta se poročila marca 2011 v Buenos Airesu.

