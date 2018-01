Podjetni 50 Cent prodajal album za bitcoine in zaslužil milijone

Raper s podjetniško žilico

24. januar 2018 ob 16:38

New York - MMC RTV SLO

Raper, ki je osvajal glasbene lestvice na začetku tega tisočletja, pravi, da je leta 2014 za album Animal Ambition sprejemal plačila v obliki bitcoina. Takrat je bil eden vreden slabih 534 evrov.

Kot so povedali viri za ameriški tabloidni portal TMZ je 50 Cent takrat "pograbil" 700 bitcoinov. Glede na razcvet kriptovalut je danes po izračunih TMZ-ja njegova zbirka vredna okoli 64,5 milijona evrov. "Ni slabo za otroka iz četrti South Side, tako sem ponosen nase," je komentiral pisanje TMZ-ja raper na svojem profilu na Instagramu.

Toda to ni prvič, da je raper "zavohal" donosno naložbo. Pred desetletjem je postal delničar in promotor vode VitaminWater, s katero je zaslužil dobrih 80,6 milijona evrov, potem ko je podjetje Coca-Cola kupilo njegovo starševsko podjetje Glaceau za dobre 3,3 milijarde evrov. Lani je prodal svoj delež v podjetju Effen Vodka, ki je znašal okoli 48 milijonov evrov.

Raper se je leta 2015 znašel v velikih finančnih težavah in je moral razglasiti osebni stečaj. Po poročanju spletne strani Complex je svoje dolgove poplačal, kar je naznanil na začetku leta 2017.

A 50 Cent ni edini znani obraz, ki se je podal v svet kriptovalut. Zvezdnik NFL-moštva Seattle Seahawks Richard Sherman je v nedavnem pogovoru za Business Insider priznal, da so v njegovi spletni trgovini sprejemali kriptovalute, "še preden so ljudje navijali, da Amazon omogoči kriptovalute kot način plačila".

Lani pa je slovenski didžej in producent, ki živi in dela v New Yorku, Gramatik vzbudil pozornost svetovne javnosti, ko se je kot prvi glasbenik odločil za prodor v svet digitalnih valut in ustanovil svojo kriptovaluto, ki jo je poimenoval GRMTK.

K. K.