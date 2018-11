Potem ko je Kanye odkril Plečnika, mu Plečnikova hiša pošilja bon za obisk

Glasbenik navdušen nad arhitekturo

29. november 2018 ob 17:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Plečnikovi hiši so ameriškemu glasbenemu zvezdniku Kanyeju Westu, ki je na svojem profilu na Twitterju objavil naslovnico knjige o arhitekturi slovitega Jožeta Plečnika, pripravili paket.

Vanj so poleg dveh novih knjig o Plečnikovem delu priložili darilni bon za obisk Plečnikove hiše.

"Veseli smo, da ste odkrili našega velikega arhitekta Jožeta Plečnika. Za vas smo pripravili paket z novima knjigama o Plečnikovih osupljivih delih – Eternal Architect avtorja Noaha Charneyja in Plečnik's Architecture in Ljubljana avtorja Andreja Hrauskega. Priložili smo še darilni bon za obisk edinstvene Plečnikove hiše v Ljubljani za vas in vašo družino," so zapisali.

West je na svojem Twitterjevem profilu objavil naslovnico monografije o Plečnikovih delih na Dunaju med letoma 1896 in 1914, ki je leta 1979 izšla pri dunajski založbi Edition Tusch, njen avtor pa je umetnostni zgodovinar ter dober poznavalec Plečnikovega življenja in dela Damjan Prelovšek.

Je bila povezava do Plečnika Melania?

Kako se je Kanye, ki se sicer udinja tudi kot modni oblikovalec z znamko Yeezy, do knjige dokopal, ni znano, je pa bil njegov naslednji tvit fotografija Gaudijevega zmaja iz Barcelone. Ena od povezav bi morda lahko bila Melania Trump – West je namreč velik Trumpov podpornik in je bil nedavno tudi gost Bele hiše.

Objavo naslovnice Plečnikove monografije so komentirali številni glasbenikovi sledilci.

Svoj komentar je pod tvitom objavila tudi slovenska stran za potovanja in turizem, Feel Slovenia, ki je zapisala: "Če bi radi izvedeli več o največjem slovenskem arhitektu, ste vabljeni, da raziščete njegovo zapuščino v Sloveniji."

K. S.