Potovalne tegobe Chrissy Teigen – osem ur za polet do "nikamor"

Letalo se je po osmih urah vrnilo na izhodiščno točko

27. december 2017 ob 13:21

Los Angeles - MMC RTV SLO

Manekenka Chrissy Teigen je na poletu proti Tokiu doživela nenavaden incident, ki ji je zagrenil začetek prazničnega potovanja. Svoje tegobe je delila na družbenem omrežju.

Letalo, ki je v torek iz Los Angelesa vzletelo proti Tokiu, se je bilo po štirih urah primorano obrniti in se vrniti v Kalifornijo. Vzrok je bil potnik, ki se je na letalo japonske letalske družbe All-Nippon Airways vkrcal brez ustrezne vozovnice.

Kljub nenavadnosti dogodka ta vseeno ne bi bil deležen večje pozornosti, če ne bi bila med potniki na letalu tudi ameriška manekenka Chrissy Teigen, ki je zaplet delila s svojimi devetimi milijoni sledilcev na Twitterju.

Zvezdnici ni šlo v račun, zakaj mora biti zaradi napake enega potnika (oziroma letalske družbe, ki ga je spustila na letalo) kaznovanih vseh 150 ljudi, ki so bili na letalu.

"Zakaj smo bili vsi kaznovani zaradi napake enega človeka," je zapisala. "Zakaj ne bi raje pristali v Tokiu in nato tega človeka preprosto poslali nazaj? Kako je lahko to boljša možnost? To se sprašujemo vsi."

V seriji tvitov se je med drugim spraševala o tem, čemu je namenjena naprava, ki skenira vozovnice pred vkrcanjem na letalo. Vse to ni spremenilo dejstva, da je bila Chrissy s svojim možem, pevcem Johnom Legendom, po osmih urah letenja ponovno na izhodiščni točki.

Pri japonski letalski družbi so za CBS povedali, da je letalsko osebje med poletom ugotovilo, da je na krovu tudi potnik, ki se je vkrcal na napačno letalo. "O tem je bil obveščen pilot, ki se je skladno z našim varnostnim protokolom odločil, da se bo letalo vrnilo v Los Angeles," so še sporočili iz letalske družbe, pri kateri za zdaj še ne znajo pojasniti, kako se je potniku uspelo vkrcati brez ustrezne karte. Ob tem so se vsem potnikom opravičili za nevšečnosti.

M. Z.