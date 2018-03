Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 17 glasov Ocenite to novico! Namigovanja, da bo Winfreyjeva morda predsedniška kandidatka demokratov leta 2020, so se začela po njenem odmevnem govoru na podelitvi zlatih globusov na začetku januarja, ko je prejela nagrado za življenjsko delo. Foto: Reuters Slavna voditeljica je odraščala z revno mamo, skozi življenje pa je zgradila imenitno kariero in si nabrala oboževalce ne le v ZDA, ampak tudi po svetu. Foto: Reuters Sorodne novice Oprah razočarala podpornike - dejala, da ne bo kandidirala za predsednico Oprah Winfrey - demokratska kandidatka za Belo hišo leta 2020? Dodaj v

Predsedniške ambicije: Oprah Winfrey čaka na znak

Winfreyjeva še ni rekla zadnje besede

1. marec 2018 ob 18:05

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kraljica pogovornih oddaj Oprah Winfrey še ni popolnoma izključila vseh možnosti, da bi vseeno kandidirala za predsednico Združenih držav Amerike leta 2020. Pravi, da bi se lahko premislila, a čaka na znak od zgoraj.

Namigovanja, da bo Winfreyjeva morda predsedniška kandidatka demokratov leta 2020, so se začela po njenem odmevnem govoru na podelitvi zlatih globusov na začetku januarja, ko je prejela nagrado za življenjsko delo. Govorila je o svoji revni mladosti, navdušenju ob spremljanju podelitve oskarjev leta 1964, ko je nagrado za glavno moško vlogo dobil temnopolti Sidney Poitier. Vendar je sprva v intervjuju za ameriško revijo InStyle zavrnila namigovanja.

"Bogati ljudje, milijarderji, so hodili k meni in mi govorili: 'Lahko ti dam milijardo ameriških dolarjev. Lahko vodim tvojo kampanjo.' Ko je toliko ljudi prišlo do mene s svojimi sporočili, sem se zamislila, ali naj se sploh posvetim vprašanju," je razmišljala Winfreyjeva v intervjuju za revijo People.

Zatekla se je k molitvi. "Bog, če mi je namenjeno, da kandidiram za predsednico, mi moraš povedati. To moraš storiti tako jasno, da mi ne uide sporočilo. In tega nisem dobila," je še dodala za revijo. Že v preteklosti je nekdanja voditeljica televizijskih pogovornih oddaj poudarila, da je kandidatura ne zanima. "Vedno sem se počutila prepričano in samozavestno sama s sabo v tem, da sem vedela, kaj lahko storim in česa ne. In tako to ni nekaj, kar bi me zanimalo. Nimam DNK za to," je povedala v intervjuju za InStyle.

O možnosti kandidature je spregovorila tudi Winfreyjina najboljša prijateljica Gayle King, ki je prepričana, da to ni prava poteza. "Gayle - ki me pozna skoraj tako dobro, kot poznam sebe - me pogosto kliče in pošilja sporočila, o čem se pogovarjalo ljudje na ulici: 'Kdaj bo Oprah kandidirala?' Gayle mi potem to posreduje in pravi, da to ni dobra poteza zame - bi pa bila za vse druge."

Winfreyjeva pa se je vmes že znašla na radarju predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ob namigovanjih, da bi lahko postala njegova protikandidatka na naslednjih predsedniških volitvah, je Trump televizijsko zvezdnico označil za "zelo negotovo". Toda kot je povedala Winfreyjeva v pogovorni oddaji Ellen pred dnevi, se je Trumpova nezaželena pozornost ni dotaknila. "Ne maram oddajati negativne energije, zato sem si samo rekla: 'Kaj?'" je sklenila 64-letnica.

K. K.