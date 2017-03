Presenečenje za Maisie: v Igro prestolov prihaja Ed Sheeran

Premiera sedme sezone 16. julija

13. marec 2017 ob 08:25

MMC RTV SLO

V sedmi sezoni fantazijske serije Igra prestolov bo zaigral še en zvezdniški častni gost - britanski glasbenik Ed Sheeran.

Govorice o tem, da se bo 26-letni pevec preizkusil tudi kot igralec, sta razkrila snovalca priljubljene TV-serije David Benioff in DB Weiss, pozneje pa je sodelovanje pri nadaljevanki potrdil tudi Britanec sam, ko je na svojem profilu na Twitterju zapisal: "Očitno je skrivnost razkrita." Ob tem je objavil tudi povezavo na članek revije Vanity Fair.

Benioff in Weiss sta razkrila še, da so si ustvarjalci serije že kar nekaj časa prizadevali k sodelovanju pritegniti britanskega zvezdnika, saj je ena izmed glavnih igralk v nanizanki Maisie Williams, ki v Igri prestolov upodablja eno izmed osrednjih junakinj, Aryo Stark, velika Sheeranova oboževalka. "Več let smo se trudili privabiti Eda Sheerana v oddajo, ker smo želeli presenetiti Maisie, in letos nam je končno uspelo," je na nekem predstavitvenem dogodku še dejal Benioff.

O vlogi za zdaj še vsi molčijo

Za zdaj sicer še ni znano, v kakšni vlogi se bo Sheeran pojavil - in ali ga bodo oboževalci sploh lahko prepoznali. V preteklosti so ustvarjalci oddaje namreč že večkrat k sodelovanju povabili znane (ne pa prav slavne) glasbenike, kot so Will Champion iz zasedbe Coldplay, Gary Lightbody iz Snow Patrol, pa tudi Sigur Rós in drugi.

Sedma (predzadnja) sezona nanizanke Igra prestolov bo svojo premiero sicer doživela 16. julija, dolga pa bo zgolj šest epizod, so še napovedali ustvarjalci in znova zatrdili, da bo prihodnja sezona zadnja.

Muzikal po Sheeranovi glasbi

Priljubljeni angleški glasbenik je pred dnevi razkril, da si želi preboja tudi v filmskem svetu, in napovedal, da bo zaigral v filmskem muzikalu, ki bo nekakšna zmes med filmoma Notting Hill in Once, v filmu pa naj bi uporabili tudi njegovo glasbo. Za zdaj je zamisel še v povojih, saj se Sheeran za film šele dogovarja.

