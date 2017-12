Pri 40 letih umrl glasbeni menedžer Jordan Feldstein, brat Jonaha Hilla

Kratek čas je bil poročen s Francesco Eastwood

23. december 2017 ob 21:58

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nenadoma je umrl Jordan Feldstein, brat igralca Jonaha Hilla in dolgoletni menedžer skupine Maroon 5. Za 40-letnega Feldsteina je bil usoden srčni napad.

"Jordan je včeraj zvečer zaradi kratke sape poklical reševalce, ko pa so ti prišli, je že doživel popoln srčni zastoj in je kmalu za tem umrl," je sporočil predstavnik družine.

Kot poroča The Blast, Feldsteinovo smrt policija preiskuje kot "potencialno nesrečo ali samomor", mrliški oglednik pa preverja, ali je pokojni morda zaužil kake nedovoljene substance.

Feldstein, ki ima poleg brata še sestro Beanie Feldstein, prav tako igralko, za seboj zapušča dva otroka.

Poroka v Vegasu po "divji" noči

Feldstein se je v primerjavi z bratom in sestro skozi vso svojo kariero ukvarjal z glasbo in glasbenim menedžmentom ter je bil ustanovitelj in direktor znane agencije Career Artist Management, ki med drugim zastopa Maroon 5, Adama Levina, Iggy Azaleo, Big Boia, b-52's, Robina Thickeja in Elle King.

Prav Feldstein je bil tisti, ki je pred 15 leti na pot slave popeljal Maroon 5, saj sta bila s frontmanom Adamom Levinom prijatelja še iz otroških let. Maroon 5 so pod Feldsteinovim okriljem prodali 20 milijonov albumov in prejeli tri grammyje.

Feldstein je bil kratek čas poročen z igralko Francesco Eastwood, hčerko Clinta Eastwooda. Par je po "divji in prekrokani noči" na skrivaj stopil pred oltar v Las Vegasu novembra 2013, a je 16 let mlajša igralka že teden dni zatem vložila zahtevo za razveljavitev poroke. Kot je takrat povedal neki skupni znanec, "nista vedela, kaj počneta".

