Primer Stacy Dash: igralka, ki se je umaknila iz tekme za kongresnico

Nekdanja zvezdnica Nimaš pojma še ne gre v politiko

2. april 2018 ob 12:41

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekdanja zvezdnica serije Nimaš pojma in komentatorka pri Fox News Stacey Dash je le dobri mesec po vložitvi papirjev in sestavi odbora za kampanjo, umaknila svojo kandidaturo za republikansko kongresnico.

"Po številnih molitvah, introspekciji in pogovorih z družino, sem se odločila, da umaknem svojo kandidaturo za kongresnico v 44. kalifornijskem okraju," je zapisala v uradnem elektronskem sporočilu, ki ga je poslala na CNN. Gre za okraj, ki vključuje soseske, kot so razvpiti Compton, Watts, San Pedro in North Long Beach. Hkrati pa je to okraj, ki ga vrsto let predstavljajo demokrati. Leta 2016 je demokratska kandidatka za Belo hišo Hillary Clinton tam prejela 82 odstotkov glasov.

Nekdanja igralka se je od svojih političnih ambicij poslovila po dobrem mesecu. Potem ko je že predstavila slogan svoje kampanje: "Dash do D. C.-ja." "Za kandidaturo sem se odločila, ker sem želela opozoriti na pereče težave v svojem okraju. Upala sem, da lahko pomagam svojim sokrajanom na državni ravni. Moj cilj je bil - in obstaja -, da izboljša življenja ljudi, na katere demokratska stranka pozablja že desetletja," je še dodala Dashova.

Kot osrednji razlog za odstop od kandidature pa je navedla svojo družino. Dashova v Hollywoodu dviguje prah vse od objave knjige spominov, ki jo je naslovila There Goes My Social Life: From Clueless to Conservative (oziroma Pa je šlo moje družbeno življenje: Od Nimaš pojma do konservativke). Postala je znana po svojih konservativnih stališčih in ostrih besedah, ko so pod vprašanjem ljudje različnih ras.

K. K.