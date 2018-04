Princ Harry in Meghan svatom: Namesto daril dobrodelni prispevki

Kaj podariti paru, ki ima vse?

9. april 2018 ob 16:56

London - MMC RTV SLO

Vsem, ki so spraševali, kaj podariti princu Harryju in Meghan Markle ob poroki, sta bodoča mladoporočenca skrajšala muke z lepo potezo.

Zaljubljenca, v katera so uprte oči svetovne javnosti, sta povedala, da si ne želita daril. Vse, ki vztrajajo pri obdarovanju, sta pozvala, naj raje nakažejo dobrodelne prispevke sedmim izbranim humanitarnim organizacijam, so danes sporočili iz Kensingtonske palače.

Na seznamu so društva, ki se ukvarjajo s pomočjo otrokom, okuženim z virusom HIV, brezdomcem ali osirotelim otrokom, ki so izgubili starše - pripadnike britanskih oboroženih sil. Na seznamu so tudi organizacije za pomoč ženskam v najrevnejših predelih indijskega mesta Mumbaj in tiste, ki se ukvarjajo z varovanjem okolja.