Princ William in žena Catherine: na poti tretji otrok

Princ George ima štiri leta, princesa Charlotte pa dve

4. september 2017 ob 11:25,

zadnji poseg: 4. september 2017 ob 11:33

London - MMC RTV SLO

Iz Kensingtonske palače so sporočili, da "njuni visokosti vojvoda in vojvodinja Cambriška z veseljem oznanjata, da vojvodinja pričakuje tretjega otroka, tako kraljica kot njuni bližnji pa so novice izjemno veseli".

Tako kot pri prejšnjih nosečnostih vojvodinja trpi za hudo obliko nosečniške slabosti (stanje označuje latinski izraz Hypermesis gravidarium), zato je morala odpovedati današnjo uradno dolžnost v otroškem centru Hornsey Road, zanjo pa skrbijo v Kensingtonski palači, še piše v uradnem sporočilu z dvora.

Princ George, prvorojenec Williama in Catherine, je prišel na svet 22. julija 2013, to poletje je torej dopolnil štiri leta, njegova mlajša sestra Charlotte pa je 2. maja upihnila dve svečki.

Novica o Katini vnovični nosečnosti je po svetu zakrožila le nekaj dni po 20. obletnici smrti princese Diane, matere princa Williama. Kdaj točno naj bi tretji potomec priljubljenega para - oba štejeta 35 let, poročila pa sta se 29. aprila 2011 - prijokal na svet, ni znano, najverjetneje pa bo to v prvi polovici naslednjega leta.

Ugibanja, da je vojvodinja Catherine v veselem pričakovanju, so se v tabloidih pojavila že prejšnji teden, nekateri "dobro obveščeni viri" namigujejo, da naj bi naraščaj pričakovala tudi njena mlajša sestra Pippa, ki se je poročila pred dobrimi tremi meseci.

A. K.