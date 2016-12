Priscillina izpoved: Bila sem Elvisova ljubica, ne soproga

Iskrena izpoved nekdanje Elvisove žene

24. december 2016 ob 18:22

London - MMC RTV SLO

Ženske po vsem svetu so ji zavidale, saj je bila poročena s kraljem rokenrola Elvisom Presleyjem. Toda zgodba Priscille je drugačna: z njim je bila nesrečna.

"Ne samo, da sem ga morala deliti z vsem svetom, zaradi njega nisem imela niti lastnega življenja," je v intervjuju za Huffington Post izjavila danes 71-letna Priscilla. "Obravnaval me je kot osebni projekt in hišnega ljubljenčka. Ampak čeprav sem ga močno ljubila, sem se počutila osvobojeno šele, ko sem se od njega ločila," je dejala nekdanja Elvisova žena.

"Elvis me nikoli v življenju ni videl brez šminke. Še pred spanjem sem si dvakrat nanesla maskaro in se naučila spati tako, da si je nisem uničila. To je bila cena, ki sem jo plačala, ker je bil obkrožen z najlepšimi dekleti," je o svojem nekdanjem zakonu še dodala 71-letnica. Priscilla je glasbeno legendo spoznala, ko je bila stara 14, z 22 leti se je poročila in ločila pri 27 letih.

Kot je pojasnila, je morala okusiti svobodo. "Težko je verjeti, da sem šla na prvi plesni tečaj, ko sem bila stara 28 let, medtem ko sem prvi ček podpisala, ko sem bila stara 29," se je spominjala Priscilla. A kljub ločitvi ga je ljubila še naprej. Samo morala se je naučiti živeti drugače.

Ko sta se razšla, je bil Elvis star 38 let. Zamerila mu je, ker ji je vzel "najlepša leta". Vedno sta počela samo to, kar je hotel početi on. Ni rad gledal, kako se preoblači, zato je morala to vedno početi v drugi sobi. Zanimala ga je zgolj gola ali glamurozna.

"Njuno življenje je bilo nenavadno - tako kot pri vseh glasbenih legendah. No, mama in oče sta se ljubila do konca. Žal mi je, da sta se razšla," je nekoč dejala njuna edina hči Lisa Marie. Danes ima 48-letnica za sabo štiri ločitve, med drugim tudi od kralja popa Michaela Jacksona.

Nenavadna ljubezenska zgodba

Ko je Elvis služil vojaški rok v Zahodni Nemčiji, je bila tam skupaj z družino tudi 14-letna Priscilla Ann. Par se je spoznal v Wiesbadnu, kaj kmalu pa je pevec prepričal Beaulieujeve, da so mladoletni Priscilli pustili, da se preseli k njegovemu očetu Vernonu in njegovi tedanji ženi v Memphis, kjer jima je Elvis kupil hišo na Heritage Drivu.

Tedaj 17-letna Priscilla je na koncu pregovorila mamo, da jo je lahko očim peljal v Los Angeles, kjer je Presley tedaj snemal film Fun in Acapulco. Ko sta se Paul in Elvis dogovorila o pravilih, ki se jih je moralo dekle držati, jo je Paul odpeljal k Vernonu Presleyju in jo vpisal v šolo.

Tako je od leta 1962 Priscilla živela v Memphisu, počasi pa se je preselila v Graceland, kjer je sprva preživljala le redke noči.

V svoji avtobiografiji Elvis in jaz (Elvis and Me) je kasneje zapisala, da sta v njeni spalnici preživela več ur, pri tem pa se je pevec ni niti dotaknil. V knjigi je dodala, da sta prvič spala skupaj šele na poročno noč. Par se je poročil 1. maja 1967, njuna edinka pa je na svet prijokala natanko devet mesecev kasneje, 1. februarja 1968. Februarja 1972 sta začela živeti ločeno, oktobra 1973 sta se tudi uradno ločila, skrbništvo nad Liso Marie pa sta si razdelila.

Novo življenje

Priscilla se je na televizijskih zaslonih prvič pojavila leta 1980, ko je bila sovoditeljica niza oddaj TV-hiše ABC z naslovom Those Amazing Animals. Med letoma 1983 in 1988 je kot Jenna Wade igrala v nanizanki Dallas in v trilogiji Gola pištola, v kateri je blestel Leslie Nielsen.

Od leta 1984 do 2006 je živela z brazilskim režiserjem in scenaristom Marcom Garibaldijem, s katerim ima sina Navaroneja, rojenega 1. marca 1987. Skupaj s hčerjo je leta 2005 izdala knjigo z naslovom Elvis by the Presleys.

K. K.