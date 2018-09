Rachel Weisz pri 48 letih rodila deklico

Z Danielom Craigom poročena od leta 2011

1. september 2018 ob 18:43

London - MMC RTV SLO

Daniel Craig in Rachel Weisz sta se razveselila prvega otroka skupaj: 48-letna igralka je namreč dve leti starejšemu filmskemu Jamesu Bondu rodila deklico.

Novopečena starša sta prijateljem povedala, da sta "zelo srečna", poroča Independent.

Craig in Weiszova sta bila vrsto let prijatelja, preden sta se na snemanju filma Dream House leta 2010 še bolj zbližala. Junija 2011 sta se poročila v intimnem obredu z le štirimi svati.

Da je Weiszova v veselem pričakovanju, je igralka potrdila aprila. "Z Danielom sva tako srečna. Imela bova malega človečka. Komaj čakava, da ga ali jo spoznava. Vse skupaj je popoln misterij!" je razkrila v intervjuju za New York Times.

Tako Weiszova kot Craig imata sicer po enega otroka iz prejšnjih zvez. Weiszova ima 12-letnega sina z režiserjem Darrenom Aronofskim, medtem ko ima Craig 26-letno hčerko iz zakona z igralko Fiono Loudon.

Britanska igralca sta sicer znana po tem, da kaj dosti o svoji zvezi ne govorita in skrbno varujeta svojo zasebnost.

"Zelo osebno je, zelo zasebno. Ne bi rekla, da je moja zveza kaj drugačna od ostalih, le, da sva oba na očeh javnosti," je povedala letos za revijo ES.

"Ampak nikdar si nisem mislila, da se bom poročila. To ni bila ena mojih ambicij. Ravno nasprotno nikdar se nisem mogla poistovetiti z romantičnimi komedijami, katerih celotna poanta je, tako se zdi, poroka. Ampak potem se je– pa preprosto zgodilo, v bolj zrelem trenutku, in srečna sem zaradi tega."

Še zadnjič kot Bond

Igralka, ki je bila za vlogo v Zvestem vrtnarju nagrajena z oskarjem, trenutno sicer predstavlja svoj novi film, The Favourite, ki je prejšnji teden doživel premiero na beneškem filmskem festivalu.

Craig bo medtem spet smuknil v Bondov smoking in v filmu Bond 25, kot je delovni naslov najnovejše izdaje, še petič upodobil agenta v službi njenega visočanstva. Snemanje bi se moralo začeti decembra, a so ga zdaj zaradi odhoda režiserja Dannyja Boyla preložili. To naj bi bila dokončno zadnja vloga Craiga kot Bonda.

K. S.