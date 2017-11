Računi za odvetnike so previsoki, Bill Cosby išče posojilo

Banke mu ne želijo posoditi denarja

11. november 2017 ob 14:35

New York - MMC RTV SLO

80-letni padli zvezdnik Bill Cosby zbira denar, da bi lahko plačal odvetnike, ki so ga branili proti obtožbam nekdanje trenerke košarke Andre Constrand.

Sojenje zaradi spolnih zlorab se je končalo brez obsodbe, ker se porota ni mogla zediniti glede odločitve. Čeprav je komika spolnega nadlegovanja obtožilo okoli 60 žensk, je bila nazadnje igralčeva usoda odvisna zgolj od primera, v katerem je glavno vlogo odigrala Constrandova - nekdanja trenerka košarke na univerzi Temple (ki jo je obiskoval tudi Cosby).

Po poročanju britanskega portala Daily Mail si želi Cosby izposoditi 30 milijonov ameriških dolarjev (tj. okoli 25,7 milijona evrov), da bo lahko poravnal račune za odvetniške storitve. Denar si želi izposoditi pri zasebnem podjetju na Upper East Sidu, saj imajo tovrstna posojila višjo obrestno mero kot običajna posojila. Hkrati pa predstavljajo večje tveganje, saj je rok za odplačilo krajši.

"Cosby mora biti obupan, ker mu banke ne želijo posoditi denarja," je dejal vir za Page Six. Potencialni posojilodajalci se izogibajo Cosbyja, saj so prepričani, da ni sposoben poravnati posojila. Predstavnik za stike z javnostjo komika pa pričevanja virov ni niti potrdil niti zanikal. Cosby ima sicer v lasti posestvo, ki ga je leta 1987 kupil za 6,2 milijona ameriških dolarjev (oziroma 5,3 milijona evrov) in porabil 1,2 milijona ameriških dolarjev (oziroma dober milijon evrov) za obnovo.

K. K.