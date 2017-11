"Rajski" tudi Bono, Madonna, Keira ... - zakoniti posli, a v davčnih oazah

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Otok Guernsey, majhno britansko ozemlje v Rokavskem prelivu, nima obdavčitve kapitalskih dobičkov. Foto: Reuters Sorodne novice Nova finančna afera: "rajski dokumenti" razkrivajo skrito bogastvo svetovne elite Dodaj v

Od Malte do britanskih otočkov

6. november 2017 ob 18:46

London - MMC RTV SLO

Afera z "rajskimi dokumenti", ki razkrivajo izogibanje plačila davkov, ni razgalila zgolj skritih poslov politikov - v njej so se pojavili tudi zvezdniki, kot so Bono, Madonna in Keira Knightley.

Omenjeni dokumenti razkrivajo, kako so politiki, multinacionalke, zvezdniki in drugi premožneži prek fundacij in fiktivnih podjetij svoj denar skrili pred obdavčenjem.

Izkazalo se je, da je bil pevec skupine U2, ki je v dokumentih naveden s pravim imenom Paul Hewson, eden od solastnikov nakupovalnega središča v mestecu Utena v Litvi. Bono je imel delež v podjetju Nude Estates s sedežem na Malti, ki je trgovski center Ausra kupila kmalu po njegovem odprtju leta 2007. Malta ima ves dobiček, ki si ga prislužijo tuji investitorji le petodstotno obdavčen.

Nakupovalno središče pa je nato leta 2012 prešlo pod okrilje podjetja Nude Estates I., ki ima sedež na britanskem otočku Guernsey, znanem tudi kot Treasure island, kjer obdavčitve sploh ni. Bonova tiskovna predstavnica je ob tem razkritju zatrdila, da je bil roker le manjši vlagatelj v zakonito ustanovljeno malteško podjetje, ki spada pod evropski zakonodajni okvir.

Slavni pevec se je moral sicer že v preteklosti otepati očitkov o neplačevanju davkov - leta 2011 je skupina protestnikov na znamenitem glasbenem festivalu Glastonbury napihnila velikanski balon z napisom U Pay Tax 2?, kar v prevodu pomeni Ali tudi ti plačuješ davke?.

Od estrade do kraljice

Dokumenti Mednarodnega konzorcija preiskovalnih novinarjev (ICIJ) so razkrili še, da ima pevka Madonna delež v podjetju z medicinskimi pripomočki, igralka Keira Knightley pa v nepremičninski družbi - obe podjetji sta popolnoma zakoniti, vendar imata sedež na otoku Jersey, ki spada pod britansko krono in tako kot Guernsey slovi po svojih neverjetno ohlapni davčni zakonodaji.

Svoj zasebni denar je v skladih na Kajmanskih otokih in Bermudih, ki sta oba del Združenega kraljestva, oplemenitila tudi britanska kraljica Elizabeta II.

