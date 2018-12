Razburja članek o "sleparski" Priyanki, ki je "ujela v zakon" Nicka Jonasa

Indijci ogorčeni, The Cut je že umaknil članek

7. december 2018 ob 16:18

New Delhi,New York - MMC RTV SLO

Revija New York je umaknila članek, v katerem so igralko Priyanko Chopro označili za "globalno sleparko", ki da je ukanila glasbenika Nicka Jonasa, da se poroči z njo.

Članek je bil deležen ostrih kritik, še posebej s strani indijskih bralcev, ki so ga označili za skrajno rasističnega.

Članek, objavljen na "The Cut", spletni strani revije, namenjeni ženskim bralkam, je 36-letno Chopro prikazal kot preračunljivko, ki je zvezo s 26-letnim Jonasom izkoristila bolj kot karierno potezo kot pa, da bi jo pri tem vodila ljubezen.

"Nicholas Jonas se je to soboto proti svoji volji poročil v zlagan zakon," je zapisala avtorica članka Mariah Smith. "Vse, kar si je Nick želel, je bila kratka romanca z zadnjo hollywoodsko vročo zvezdnico, a je pristal z dosmrtno kaznijo z globalno sleparko."

Članek enači zvezo Chopre z Jonasom, nekdanjim članom fantovske zasedbe Jonas Brothers, s poslovno potezo. "Nick, če bereš to, najdi konja in odpeketaj kar se da hitro proč," sklene avtorica.

Veličastna poroka

Chopra, nekdanja miss sveta in najuspešnejša indijska igralka v Hollywoodu, se je ta konec tedna poročila z Jonasom z razkošnim štiridnevnim slavjem v Radžastanu.

Igralska kariera Chopre je zacvetela nekaj let zatem, ko je leta 2000 osvojila krono najlepše na svetu. Do leta 2015 se je že uveljavila kot velika zvezda Bollywooda, preden je začela naskakovati Hollywood, kjer je dobila glavno vlogo v zdaj že ukinjeni seriji Quantico.

Jonas je bil najmlajši član fantovske skupine Jonas Brothers, ki so zasloveli leta 2007, nato pa nastopili v več oddajah na Disney Channelu. Po razpadu skupine je postal solo izvajalec in leta 2016 izdal svoj zadnji album.

Ostre obsodbe članka

Članek je bil nemudoma deležen ostrih obsodb indijskih bralcev, vključno z bollywoodskimi igralci in uglednimi novinarji. Številni Indijci sicer nad razsipno, bombastično poroko, ki je vključevala posebno ekipo, da je nosila nevestino 12-metrsko vlečko, niso bili navdušeni, a so zdaj praktično v en glas skočili Priyanki v bran.

Mnogo Indijcev sploh ni vedelo, kdo Jonas je, še najbolj pa jih je zmotilo nenehno javno izkazovanje pozornosti para na njunih družabnih omrežjih. Bolj ko se je bližala poroka, bolj so Choprini rojaki zavijali z očmi. A članek v The Cutu je vse spremenil.

Ogorčenost nad člankom sta izrazila tudi Jonasov brat Joe in njegova zaročenka, zvezdnica Igre prestolov Sophie Turner.

"Objava je bila napaka"

V sredo so pri The Cutu članek umaknili s svoje strani in zapisali, da je bila objava "napaka" in da "ni dosegal njihovih standardov".

A škoda je bila že storjena in kritike se na The Cut, do zdaj neproblematičen medij, še naprej vsuvajo. Mnogi se sprašujejo, kako je možno, da je tak članek sploh dobil zeleno luč in ali je bila novinarka oz. urednik pod vplivom alkohola. Mnogi članku očitajo ksenofobne elemente.

In Priyanka? Svežepečena gospa Jonas se še najmanj razburja. "Ne želim se odzivati na članek. Ni niti v moji stratosferi. Zelo sem srečna, v srečnem obdobju mojega življenja in tovrstne obskurne zadeve te sreče ne morejo zmotiti," je povedala za Hindustan Times.

An earlier story about Priyanka Chopra and Nick Jonas did not meet our standards. We've removed it and apologize https://t.co/DkcOatMV2z — The Cut (@TheCut) December 5, 2018

K. S.