Robbie Williams: Enkrat sem se izdajal za Liama Gallagherja

Pod psevdonimom rezerviral hotelsko sobo

22. september 2017 ob 16:18

London - MMC RTV SLO

Glasbenik Robbie Williams je razkril, da se je nekoč izdajal za Liama Gallagherja, ker se je želel z njegovim psevdonimom prijaviti v hotel in noč preživeti z novinarko.

V novi biografiji z naslovom Reveal je glasbenik v predgovoru pojasnil, kako je izkoristil hotelsko sobo, ki jo je rezerviral pod Gallagherjevim psevdonimom Billy Shears.

"Sem že kdaj omenil, kako sem se pretvarjal, da sem Liam Gallagher?" glasbenik opisuje v knjigi. "Celo noč sem preživel v Manchestru, nato sem šel zgodaj zjutraj na vlak s skupino novinarjev, ki so bili še vedno budni," je zapisal. "In tako sem neko novinarko prelisičil."

Vedel je, da Liama ne bo in da je zato njegova soba prosta ter kakšen psevdonim je vedno uporabil za tovrstne priložnosti. "Zato sem se v hotel prijavil kot Billy Shears in spal z novinarko." Gallagher je pozneje za njegovo dejanje izvedel. "Ne vem, ali so bili komentarji, ki mi jih je takrat namenil, mišljeni v dobrem ali slabem smislu. Predvidevam, da v slabem."

"Takrat sem bil buden že več kot 24 ur in znašel sem se sredi rokenrola. Kar se zdi dobra ideja v takšnem stanju, zagotovo ni dobra ideja takrat, ko si popolnoma trezen."

Čeprav se je Williams v devetdesetih znašel sredi spora z zasedbo Oasis, pa je pred kratkim priznal, da bi bil pripravljen na glasbeno sodelovanje z Liamom Gallagherjem. "Fenomenalno bi bilo. A zdi se mi, da ni v takšnem stanju, da bi si to dovolil," je pojasnil za glasbeni portal NME. "Ne bo želel sodelovati z Robbiejem Williamsom, kar je res žalostno, saj bi bilo kaj takšnega zame super. In res bi šokiralo ljudi."

P. B.