Robbie Williams in strah pred bacili: po rokovanju z oboževalci uporabil razkužilo

Zgolj slab poskus humorja?

3. januar 2017 ob 13:00

London - MMC RTV SLO

Oboževalci britanskega glasbenika Robbieja Williamsa so bili močno razočarani nad njegovim ravnanjem, ko si je po rokovanju z njimi hitel čistit roke z razkužilom.

Na silvestrovo je Williams nastopal v Westminstru in svojim oboževalcem med drugim zapel tudi tradicionalni britanski glasbeni pozdrav novemu letu, Auld Lang Syne. Med petjem je zapustil oder, se podal med poslušalce in gledalce in številnim izmed njih podal roko.

Ko pa se je vrnil na oder, je najprej zagrabil stekleničko razkužila in si z jasno prepoznavno grimaso najprej očistil roke, s čimer je številne oboževalce močno razburil, češ da se mu očitno gabi dotikanje navadnih ljudi, poroča britanski časopis Telegraph.

Ta ob tem navaja tudi nekaj drugih mnenj obiskovalcev oz. gledalcev, ki pa so v pevčevem vedenju videli zgolj (morda malce slab) poskus humorja. Williams ali njegovi predstavniki "incidenta" sicer niso komentirali.

T. K. B.